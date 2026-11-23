La empresa chilena Easter Island confirmó que su buque Danstar partirá desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas en diciembre, sin solicitar permiso a Argentina. La compañía invocó tratados internacionales, mientras que el canciller Pablo Quirno defendió la exigencia de autorización.
Un buque chileno viajará a las Islas Malvinas sin solicitar autorización al Gobierno argentino, según confirmó la empresa Easter Island, propietaria del carguero Danstar. La embarcación partirá desde Punta Arenas durante diciembre de 2026 y transportará distintos productos destinados al archipiélago, en medio de una controversia sobre las normas de navegación y los derechos de soberanía.
La compañía anunció que realizará el recorrido amparándose en el derecho de paso inocente, reconocido por el derecho internacional marítimo. Este principio permite, bajo determinadas condiciones, el tránsito de embarcaciones extranjeras por el mar territorial de otros Estados.
La decisión generó diferencias con la posición expresada por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que los barcos que se dirigen a las Malvinas deben contar con autorización nacional cuando atraviesan aguas bajo jurisdicción argentina.
Qué dijo el Gobierno argentino sobre el buque chileno
En declaraciones televisivas, Quirno explicó que la exigencia responde a la normativa vigente y aseguró que numerosas embarcaciones cumplen anualmente con ese procedimiento. “Hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”, afirmó el funcionario.
El canciller aclaró que el planteo argentino no estaba dirigido al tránsito por el estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, sino a los recorridos con destino al archipiélago que atraviesan espacios marítimos argentinos.
La empresa chilena defendió su decisión
Por su parte, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, sostuvo que existen tratados internacionales que respaldan la navegación prevista y defendió la decisión de no gestionar un permiso ante las autoridades argentinas.
El directivo consideró que el carguero no debería ser detenido durante su recorrido, ya que, según su interpretación, la navegación estaría contemplada en los acuerdos internacionales vigentes.
Sin embargo, la aplicación del derecho de paso inocente depende de las características del trayecto y de los espacios marítimos atravesados, por lo que las posiciones de ambas partes reflejan diferencias sobre las condiciones legales del viaje.
Cuándo partirá el Danstar y qué transportará
La salida del buque Danstar está prevista entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de 2026, una vez que finalicen las tareas de mantenimiento programadas en las instalaciones de Asmar Magallanes, en Chile.
La embarcación transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, entre otros productos destinados al abastecimiento de las Islas Malvinas, publicó Tn.
El anuncio se produjo en un contexto de diferencias diplomáticas relacionadas con las conexiones comerciales y de transporte hacia el archipiélago, cuya soberanía es reclamada por Argentina y se encuentra bajo administración británica.