Federico Sturzenegger difundió un estudio de la Universidad Nacional de La Plata que estimó una reducción relativa del 15% en los precios de productos alcanzados por desregulaciones. Sin embargo, las ventas de los supermercados continúan en retroceso y el consumo sigue debilitado.
El Gobierno nacional aseguró que la desregulación de la economía permitió reducir un 15% los precios relativos de determinados productos comercializados en supermercados. La afirmación fue realizada este lunes por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien difundió los resultados de una investigación de especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El funcionario sostuvo que las modificaciones normativas impulsadas durante la gestión de Javier Milei generaron una disminución progresiva de los precios de los artículos alcanzados por esas medidas. Según el estudio, el efecto estimado se acercó al 15% durante el tercer trimestre posterior a su implementación.
Sin embargo, el resultado no significa que todos los productos de los supermercados hayan bajado un 15%. La investigación comparó la evolución de los precios de los artículos afectados por las desregulaciones con otros que no estuvieron alcanzados, para estimar el impacto específico de los cambios regulatorios.
Milei respaldó los resultados del estudio
El presidente Javier Milei compartió la publicación del ministro en sus redes sociales y destacó el supuesto beneficio de las medidas económicas para los consumidores.
“DESREGULACIÓN Y LA MEJORA EN EL BOLSILLO DE LA GENTE”, escribió el mandatario al replicar los resultados difundidos por Sturzenegger.
Por su parte, el ministro defendió la política económica oficial y afirmó: “Lo que ya sabíamos: la desregulación es anticasta y proconsumidor. Nunca lo olvidemos”.
Cómo se realizó la investigación sobre los precios
El trabajo fue elaborado por Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, quienes analizaron los efectos de las modificaciones regulatorias sobre los precios de productos de consumo masivo.
Según explicó Sturzenegger, los investigadores examinaron aproximadamente 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la gestión de Milei. Mediante herramientas de inteligencia artificial, identificaron disposiciones que introdujeron desregulaciones con posible incidencia sobre los productos comercializados en supermercados.
Posteriormente, utilizaron una metodología estadística denominada diferencias en diferencias, que permite comparar la evolución de dos grupos antes y después de una intervención, publicó TN. De acuerdo con las estimaciones difundidas, los productos alcanzados registraron una reducción relativa de precios que se profundizó con el paso de los meses.
Las ventas de supermercados continúan en retroceso
Los resultados destacados por el Gobierno contrastaron con los últimos indicadores del consumo masivo, que todavía mostraron dificultades para consolidar una recuperación.
Según un informe de la consultora Scentia, difundido el 21 de noviembre, las ventas de supermercados de cadena cayeron 0,3% interanual en octubre y acumularon una contracción del 3,5% durante los primeros diez meses de 2026.
En el conjunto de los canales comerciales, el consumo masivo creció 0,9% interanual durante octubre y avanzó 6,2% respecto de septiembre. Sin embargo, el acumulado anual permaneció en terreno negativo, con una disminución del 2,3%.
La situación también presentó diferencias entre los formatos comerciales. Los autoservicios independientes registraron una caída interanual del 0,4%, mientras que en los mayoristas el retroceso alcanzó el 6,4%.
Los consumidores compran más veces, pero gastan menos
Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) también reflejaron las dificultades del sector. En agosto, las ventas de supermercados disminuyeron 3,7% interanual en términos reales, acumulando ocho meses consecutivos de retrocesos.
Aunque la cantidad de operaciones aumentó 7,2%, el gasto promedio por compra cayó 10,2% descontando la inflación, según un análisis de Politikon Chaco.
Esta evolución mostró un cambio en los hábitos de consumo: los clientes realizaron más compras, pero destinaron menos dinero en términos reales a cada operación.
Los salarios y el poder adquisitivo
En paralelo, los ingresos de los trabajadores presentaron una evolución desigual. Según el INDEC, el índice general de salarios aumentó 1,3% durante septiembre, frente a una inflación del 1,9%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo mensual.
Los trabajadores registrados obtuvieron incrementos que, en promedio, acompañaron la inflación, mientras que los empleados privados no registrados registraron una disminución nominal del 0,8% en sus remuneraciones.
De esta manera, la reducción relativa de precios atribuida a las desregulaciones coexistió con una caída de las ventas en supermercados, en un escenario en el que los ingresos y las restricciones presupuestarias continuaron condicionando las decisiones de compra de los hogares.