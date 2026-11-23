El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes en Entre Ríos que alcanza a diez departamentos de la provincia. El organismo advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones abundantes, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo. Según el informe difundido, los fenómenos estaban previstos desde la madrugada del lunes y podrían extenderse hasta el mediodía.

La advertencia meteorológica comprende los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se anticipan condiciones de marcada inestabilidad y tormentas de variada intensidad.

El organismo nacional detalló las características de los fenómenos esperados: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Foto: SMN.

Cuándo llegarían las tormentas a Entre Ríos

De acuerdo con la información del SMN, el período de mayor inestabilidad comenzaría durante la madrugada del lunes y se prolongaría hasta las horas del mediodía, cuando estaba prevista la finalización de la advertencia.

Las precipitaciones podrían registrarse de manera irregular, con sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad que en otros. En particular, el organismo advirtió sobre la posibilidad de acumulaciones importantes de agua en períodos breves.

Además de las lluvias, se prevé que algunas tormentas estén acompañadas por ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. La actividad eléctrica frecuente también forma parte de los fenómenos incluidos en la advertencia meteorológica.

Qué departamentos quedarían fuera de la alerta

En contraste, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy, Colón y Uruguay no estaban incluidos en la alerta por tormentas difundida para ese período.

Para estos departamentos se anticipaba una jornada mayormente nublada, con posibilidad de lloviznas ocasionales, pero sin tormentas eléctricas previstas en el informe proporcionado.

La diferencia entre ambas zonas responde a la distribución esperada de los fenómenos, que podrían afectar con mayor intensidad al centro y norte de Entre Ríos.