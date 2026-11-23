Shakira se presentará el 31 de diciembre en Balneário Camboriú, Brasil, como parte de los festejos de Año Nuevo. El espectáculo tendrá sectores pagos y un espacio gratuito sobre la playa. La venta de entradas comenzará el jueves 26 de noviembre.
La cantante colombiana Shakira dará un recital en Balneário Camboriú el próximo 31 de diciembre, como parte de los festejos de Año Nuevo en uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos durante el verano. El espectáculo se realizará frente al mar, en el estado brasileño de Santa Catarina, y contará con sectores pagos y un espacio de acceso gratuito.
La presentación fue confirmada oficialmente este domingo 22 de noviembre por la productora Fenix Entertainment, que anunció una serie de cuatro conciertos de la artista en Brasil. La alcaldesa de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, también ratificó la realización del evento.
El recital tendrá lugar en Barra Norte de la Praia Central, sobre la avenida Atlântica, en el marco del festival Verão Atmosphere SC. Según informaron los organizadores, el espectáculo será financiado por la iniciativa privada y contará con pantallas y sonido para quienes lo sigan desde el sector gratuito de la playa.
Cuándo salen a la venta las entradas para ver a Shakira
La plataforma Fever informó que la venta de entradas comenzará el jueves 26 de noviembre. La preventa estará habilitada desde las 10, mientras que la comercialización general online se iniciará a las 12.
Los interesados podrán consultar las distintas modalidades de acceso y los precios correspondientes a los sectores habilitados. Además, se dispondrá de un espacio gratuito para que el público pueda disfrutar del espectáculo desde la playa.
La confirmación despertó interés entre los turistas argentinos que tienen previsto viajar al sur de Brasil durante las fiestas. Balneário Camboriú es uno de los destinos habituales de las familias que eligen las playas de Santa Catarina para sus vacaciones.
Shakira realizará otros tres conciertos en Brasil
El recital de Año Nuevo marcará el comienzo de una serie de cuatro presentaciones de la cantante colombiana en territorio brasileño, como parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Después del espectáculo en Balneário Camboriú, Shakira continuará su recorrido por Cariacica, el 3 de enero; Salvador, el 6; y Fortaleza, el 9 de enero de 2027.
De esta manera, la ciudad de Santa Catarina incorporará un espectáculo internacional a su programación de verano, con la expectativa de convocar a miles de visitantes para las celebraciones de Año Nuevo.