El excampeón mundial de natación José Meolans llegará a Paraná el viernes 4 y sábado 5 de diciembre para participar de un encuentro deportivo en el natatorio semiolímpico del Atlético Echagüe Club. La propuesta reunirá capacitación, actividades vinculadas a la salud y competencias con la participación prevista de más de 200 nadadores de Entre Ríos, Santa Fe y otras localidades de la Región Centro.

La actividad principal será una clínica técnica y demostrativa encabezada por Meolans, quien representó a la Argentina en cuatro Juegos Olímpicos. El encuentro se desarrollará el sábado, de 10 a 12, y estará destinado a nadadores y entrenadores interesados en perfeccionar diferentes aspectos de la natación competitiva.

Durante la capacitación, el exnadador abordará técnicas relacionadas con la velocidad, la reacción y el empuje en las partidas, la eficiencia de los virajes subacuáticos y los ajustes biomecánicos del estilo crol. El público también podrá seguir las demostraciones desde las gradas exteriores del natatorio.

La agenda de José Meolans en Paraná

Las actividades comenzarán el viernes 4 de diciembre con la presentación oficial del reconocido deportista. La recepción de autoridades e invitados se realizará a las 19:30, mientras que la conferencia de prensa está prevista para las 20.

El sábado, después de la clínica de natación, continuará la programación con la sexta fecha y jornada de coronación de la Copa Challenger Alfredo Félix Bourdillón, que comenzará a las 17.

Los clubes participantes competirán por las posiciones definitivas del ranking anual. La jornada concluirá a las 20 con la ceremonia de premiación y el tradicional tercer tiempo de camaradería entre deportistas, entrenadores y delegaciones.

Una competencia especial de velocidad

Una de las principales novedades será la realización de la primera Speediest Race, una prueba que reunirá a los seis nadadores más rápidos de la temporada en los 50 metros libres.

La competencia tendrá un significado especial por la presencia de Meolans, quien alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al consagrarse campeón mundial en esa distancia.

El encuentro fue declarado de Interés Deportivo por la provincia de Entre Ríos y contará con el respaldo de la Secretaría de Deportes provincial, el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y la participación del Instituto de Ciencias del Deporte.