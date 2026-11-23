Dos automóviles y una motocicleta protagonizaron un accidente de tránsito en Cinco Esquinas, en Paraná este lunes alrededor de las 8 de la mañana. Tras el choque, uno de los conductores fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro se registró en la intersección de las avenidas Almafuerte y Ramírez. Según la información del procedimiento, el resultado positivo correspondió al conductor del automóvil que impactó contra la moto.

La conductora del rodado de menor porte fue trasladada para recibir atención médica. No se precisaron las características ni la gravedad de las lesiones.

Alcoholemia positiva y traslado del automóvil

Personal de Tránsito de la Municipalidad de Paraná realizó el test al automovilista involucrado. La medición confirmó la presencia de alcohol y motivó la intervención sobre el vehículo.

El automóvil fue trasladado mediante una grúa al Depósito Municipal. El procedimiento se desarrolló en el lugar del choque, en Cinco Esquinas.

La información difundida no detalló cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos. Tampoco se comunicaron datos sobre las personas que circulaban en el segundo automóvil.

La motocicleta no tenía seguro obligatorio

Durante las actuaciones se constató que la motocicleta carecía del seguro obligatorio. La Policía de Entre Ríos intervino en el procedimiento y efectuó el traslado del rodado.

La falta de esa documentación fue detectada después del accidente. Ese dato, por sí solo, no permite establecer responsabilidades sobre la mecánica del choque.

Las actuaciones por el siniestro en Cinco Esquinas deberán determinar las circunstancias de la colisión. En paralelo, se realizaron los procedimientos correspondientes por la alcoholemia positiva y la situación de la motocicleta.