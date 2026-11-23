El árbol de Navidad de chocolate gigante volverá a Gualeguaychú con una propuesta que permitirá a los vecinos observar en vivo todo su proceso de elaboración. La chocolatería artesanal Carpa Azul, de Pueblo General Belgrano, comenzaría los trabajos este miércoles 25 de noviembre en su cafetería de Urquiza 70, donde el público podrá acercarse para conocer cómo se construye la estructura.

La iniciativa recuperará una tradición que en ediciones anteriores reunió a numerosos vecinos alrededor de una gigantesca figura navideña elaborada con chocolate. Esta vez, la principal novedad será que el árbol se construirá a la vista del público, bloque a bloque y hoja por hoja, con la posibilidad de que algunos visitantes colaboren en el armado.

"La gente va a poder ir viendo el proceso, todo se va a hacer en vivo acá", contó Paola Fernández, responsable del emprendimiento, en declaraciones a R2820. La emprendedora adelantó que todavía no está definido cuánto pesará ni qué altura alcanzará la nueva estructura.

Cuándo repartirán el árbol de chocolate gratis

El objetivo de los organizadores será finalizar la construcción para el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, o para la fecha de lanzamiento de la temporada de verano en Gualeguaychú.

Una vez terminado, el árbol será presentado al público y posteriormente destruido con martillos de madera, como ocurrió en ediciones anteriores. Los fragmentos de chocolate serán distribuidos gratuitamente entre los asistentes.

Sobre las dimensiones que podría alcanzar, Fernández explicó que el resultado dependerá del desarrollo del trabajo artesanal. "Una vez que empezamos somos unos locos y nunca sabemos en qué termina", expresó.

La iniciativa también tendrá un significado especial para sus impulsores. "Será también una forma de agradecer a la gente de Gualeguaychú y a todos los que apoyaron la campaña para que Claudio se pueda operar", manifestó Fernández, en referencia al acompañamiento recibido durante el proceso de salud que atravesó su compañero.

El antecedente del árbol de 110 kilos de chocolate

La propuesta comenzó en Pueblo General Belgrano y posteriormente llegó a Gualeguaychú y Gilbert, donde durante el verano pasado se elaboró el árbol navideño de chocolate más grande de Argentina.

Aquella estructura superó los 110 kilos de chocolate con maní, alcanzó 2,40 metros de altura y tuvo una circunferencia de 2,89 metros. De esa manera, superó las dimensiones de las creaciones realizadas en Pueblo Belgrano durante 2023 y en Gualeguaychú en 2024, cuando el árbol había pesado 69 kilos.

Para esta edición, los responsables de Carpa Azul habían evaluado permitir que el público eligiera la localidad donde se construiría el nuevo árbol. Finalmente, resolvieron realizarlo en Gualeguaychú.

También llevarán sus productos a Gualeguay

La iniciativa tendrá continuidad en otras localidades entrerrianas. Fernández confirmó que recibieron una invitación de la intendenta de Gualeguay, Dora Bognan, para participar de las actividades del Corso.

"Gualeguay también quiere el árbol: la intendenta Dora Bognan invitó a Carpa Azul a llevarlo. Acordamos que vamos a estar en el Corso de la ciudad, por uno o dos fines de semana, como parte del agradecimiento promocionando nuestros alfajores", explicó.