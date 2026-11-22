La enfermedad renal crónica fue incorporada al listado de eventos de notificación obligatoria

La enfermedad renal crónica (ERC) fue incorporada al listado de eventos de notificación obligatoria en Argentina mediante una disposición del Ministerio de Salud de la Nación. La medida busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la detección de una patología que puede avanzar silenciosamente durante años, sin presentar síntomas en sus primeras etapas.

Según estimaciones de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada entre 2018 y 2019, el 12,7% de las personas mayores de 18 años en Argentina presenta enfermedad renal crónica. El porcentaje asciende al 42,4% entre los mayores de 65 años.

A nivel mundial, se estima que alrededor de 788 millones de adultos de 20 años o más viven con esta enfermedad, de acuerdo con datos citados por especialistas. La incorporación al sistema de notificación obligatoria se estableció mediante la Disposición 1/2026 de la Dirección de Epidemiología. A partir de esta normativa, los casos deben reportarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). RTS Medios+2

Por qué es importante detectar la enfermedad renal a tiempo

Uno de los principales desafíos de la enfermedad renal crónica es que puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes durante mucho tiempo. Cuando aparecen síntomas como hinchazón, cansancio o alteraciones en los análisis de sangre y orina, el daño puede encontrarse en una etapa avanzada.

Los especialistas advierten que la salud renal está estrechamente relacionada con el funcionamiento del corazón y el metabolismo. La hipertensión, la diabetes y la obesidad son algunos de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta patología.

“Durante mucho tiempo abordamos las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas por separado, pero hoy sabemos que están profundamente relacionadas. La hipertensión arterial puede dañar los riñones y, a su vez, el deterioro de la función renal incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluida la insuficiencia cardíaca. Por eso, evaluar la salud renal también es parte de una adecuada prevención cardiovascular”, explicó el doctor Guillermo Javier Rosa Diez, especialista en Nefrología del Hospital Italiano de Buenos Aires y expresidente de la Sociedad Argentina de Nefrología.

Por su parte, el especialista Fernando Lombi, integrante del Servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires, advirtió que no solamente las personas con diabetes deben prestar atención a su función renal.

“Es frecuente asociar la enfermedad renal exclusivamente con la diabetes, pero una persona obesa o hipertensa o con antecedentes cardiovasculares también puede presentar daño renal sin saberlo. Muchas personas se sienten bien aun cuando los análisis ya muestran signos de daño renal”, señaló.

Qué estudios permiten detectar la enfermedad renal

La detección temprana se basa principalmente en dos estudios complementarios que permiten evaluar el funcionamiento de los riñones y reconocer posibles señales de daño.

Análisis de sangre: mide la creatinina y permite estimar el filtrado glomerular, es decir, la capacidad de los riñones para filtrar la sangre.

Análisis de orina: determina la relación albúmina/creatinina (RAC), un indicador que permite detectar pérdida de proteínas y posibles daños renales, incluso cuando el filtrado todavía se encuentra conservado.

Los especialistas remarcaron que ambos estudios aportan información diferente y que realizar solamente uno puede resultar insuficiente para identificar alteraciones en etapas iniciales.

“Un resultado normal de creatinina no siempre permite descartar una enfermedad renal incipiente, la presencia elevada de albúmina en orina puede revelar alteraciones que todavía no se reflejan en la función renal y aportar información relevante sobre el riesgo cardiovascular”, explicó Lombi.

Además, la evaluación puede incluir una ecografía renal, que permite observar las características estructurales de ambos riñones.

Quiénes deberían realizarse controles

Las recomendaciones internacionales indican que las personas con determinados factores de riesgo deben realizar controles periódicos de la función renal, incluso cuando no presentan síntomas.

Entre los grupos que requieren especial atención se encuentran:

Personas con diabetes.

Personas con hipertensión arterial.

Pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Personas con obesidad.

Quienes tienen antecedentes familiares de enfermedad renal.

Adultos mayores.

La detección precoz permite evaluar cada caso, implementar tratamientos y adoptar medidas para retrasar el avance de la enfermedad y reducir las complicaciones cardiovasculares.

La importancia de la nueva disposición sanitaria

La incorporación de la enfermedad renal crónica al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud busca mejorar el registro de los casos, conocer su evolución y generar información para planificar políticas públicas.

La normativa contempla la notificación de la enfermedad renal crónica en sus distintos estadios. En los casos de enfermedad renal crónica avanzada, el reporte también puede realizarse mediante el sistema CERCA (Central de Reporte de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada).

Los especialistas destacaron que el desafío no consiste solamente en registrar los diagnósticos, sino también en promover controles preventivos y facilitar el acceso a estudios que permitan identificar el daño renal antes de que avance.

El control de la presión arterial, una alimentación saludable, la actividad física y el seguimiento médico son algunas de las herramientas para reducir los factores de riesgo y preservar la función de los riñones.