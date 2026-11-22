No hay noticias del joven desde el viernes 20 de noviembre

La familia de Marcos Suárez, oriundo de Larroque, busca dar con su paradero desde el viernes 20 de noviembre, cuando se retiró de un centro de rehabilitación de Villa Zorraquín, en Concordia, y salió caminando por la Ruta Nacional 14. Sus allegados radicaron una denuncia en Larroque y solicitaron colaboración para encontrarlo, publicó R2820.

Según relató su hermana en redes sociales, Suárez se retiró el viernes de Restituo Asociación Civil, un centro de rehabilitación ubicado en Villa Zorraquín, departamento Concordia. Según el pedido de localización difundido por sus familiares, se fue caminando por la Ruta 14 y desde entonces no tienen novedades sobre su paradero.

La denuncia formal por su desaparición fue radicada el sábado 21 de noviembre en la comisaría de Larroque, según confirmaron las autoridades a R2820.

Al momento de ausentarse, Suárez vestía una remera azul con el logo de Puma, un short negro y zapatillas azules con blanco. La familia difundió una fotografía para facilitar su identificación.

El mensaje de su hermana

Ante la falta de noticias, su hermana, Ivana Noemí Suárez, publicó un mensaje en Facebook durante la mañana de este domingo. Allí expresó la preocupación de la familia y le pidió que se comunique con ellos.

En su publicación, le manifestó que sus allegados no saben dónde está ni qué le sucede, y que solo quieren saber que se encuentra bien y a salvo.

También le pidió que, si todavía siente que no puede regresar a su casa, al menos envíe un mensaje o realice una llamada para dar alguna señal de vida.

“Volvé a casa, hermano. Te estamos esperando”, escribió Ivana, quien además le recordó que tiene una familia que lo quiere y que no dejará de buscarlo.

La familia solicitó la colaboración de la comunidad para encontrar a Marcos Suárez. Cualquier persona que lo haya visto o que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono 3446-300375.