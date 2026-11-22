Dos acróbatas argentinos llevan casi dos semanas detenidos en Estados Unidos y sus familiares esperan que puedan recuperar la libertad durante las próximas audiencias judiciales. Se trata de Agustín Baccega y Gustavo Romanello, ambos oriundos de Córdoba, quienes permanecen alojados en distintos centros migratorios de Arizona bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los argentinos fueron detenidos durante un viaje vinculado con un funeral y, desde entonces, sus allegados iniciaron gestiones legales para conseguir su liberación. Según informó TN, las audiencias para solicitar la libertad bajo fianza fueron programadas para el lunes 23 de noviembre, en el caso de Agustín, y el martes 24, para Gustavo.

La familia mantiene expectativas sobre ambas presentaciones judiciales. Lucía, hermana de Agustín, explicó que los abogados ya prepararon los escritos correspondientes. "Rogamos que salga todo bien y que pronto los chicos estén en libertad", expresó al medio nacional.

Denunciaron dificultades durante la detención

La situación de Gustavo Romanello generó especial preocupación después de que se suspendiera una audiencia prevista inicialmente para el miércoles 18 de noviembre.

Según relataron sus familiares, desde el centro de detención de Florence informaron que el sector donde estaba alojado había sido puesto en aislamiento durante 14 días por cuestiones sanitarias. La decisión impidió que se concretara la audiencia, pese a que su abogado ya se encontraba en el establecimiento.

Posteriormente, Gustavo fue trasladado a un área de aislamiento médico. Desde el centro comunicaron que había dado positivo de gripe, aunque el propio detenido aseguró a sus allegados que no presentaba síntomas y se encontraba bien.

La familia también cuestionó las condiciones de alojamiento. Denunció que Romanello permaneció casi dos semanas con la misma ropa, sin posibilidades de cambiarse ni lavarla, y que solamente había podido salir al aire libre en tres oportunidades.

Las dificultades para comunicarse con sus familias

Otro de los problemas señalados por los allegados fue la comunicación con los detenidos. Durante varios días, las fallas en los sistemas del establecimiento impidieron mantener contacto con Gustavo.

Los familiares indicaron que los mensajes de texto tenían un costo de 35 centavos de dólar, mientras que algunas llamadas telefónicas llegaron a costar 55 dólares por menos de 20 minutos.

También cuestionaron las restricciones para concretar visitas, que dependían de autorizaciones administrativas. En el caso de Agustín, denunciaron dificultades para obtener información sobre sus traslados y coordinar encuentros.

Tras su traslado al sector de aislamiento médico, Gustavo consiguió una habitación individual con teléfono, ducha y ropa limpia. Sin embargo, continuó con restricciones de comunicación.

Una colecta reunió más de 28.000 dólares

Frente a los gastos derivados del proceso migratorio, familiares y amigos organizaron una campaña solidaria para financiar la asistencia jurídica y reunir dinero destinado a eventuales fianzas.

La iniciativa comenzó en Estados Unidos y posteriormente se extendió a la Argentina. Durante los primeros días, casi 500 personas aportaron más de 28.000 dólares, lo que permitió contratar al equipo legal y avanzar con las presentaciones judiciales.

En una de las últimas actualizaciones, los organizadores informaron que habían destinado otros 10.000 dólares al pago de honorarios profesionales. Además, ampliaron la meta de recaudación ante la posibilidad de que el proceso requiera nuevas actuaciones.

Como parte de las gestiones, también consiguieron reunir más de 100 cartas de apoyo para cada uno de los argentinos, firmadas por personas que los conocen y respaldan sus solicitudes de libertad.

Mientras continuaron las gestiones, los familiares mantuvieron la campaña solidaria y expresaron su expectativa de que las audiencias previstas para el 23 y 24 de noviembre permitan avanzar hacia la liberación de ambos acróbatas.