Dos argentinos fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos cuando viajaban al funeral de un amigo

Dos acróbatas argentinos fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos cuando viajaban para asistir al funeral de un amigo. Se trata de Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, ambos oriundos de Córdoba, quienes fueron arrestados el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona.

Los artistas, que trabajan en Estados Unidos desde 2020, permanecen bajo custodia en establecimientos diferentes mientras avanzan sus procesos migratorios. Baccega está alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center.

Según difundió Infobae, Romanello ya tiene asignada una audiencia ante la Justicia migratoria estadounidense, mientras que Baccega todavía espera conocer cuándo será escuchado. La situación generó preocupación entre sus familiares, quienes sostienen que ambos ingresaron legalmente al país y contaban con permisos laborales vigentes.

Gustavo Romanello y Agustín Baccega (Infobae)

Qué informó el ICE sobre las detenciones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que los argentinos ingresaron con documentación, pero aseguró que excedieron los períodos de permanencia autorizados. Además, explicó que las detenciones formaron parte de una operación selectiva.

La agencia estadounidense aclaró que disponer de un permiso de trabajo no garantiza, por sí mismo, una situación migratoria regular ni impide una eventual deportación.

Sin embargo, Samuel Sketers, abogado de los artistas, cuestionó el procedimiento. "En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande", afirmó a Spectrum Noticias Florida.

La angustia de las familias en Córdoba

Romanello trabajaba directamente para Universal Orlando, mientras que Baccega prestaba servicios mediante una empresa externa. Este último también se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

Mónica Benseny, madre de Baccega, expresó su preocupación por la situación de ambos. "La verdad es que la situación es terrible, tremendamente angustiante, desesperante. Los dos, Agustín y Gustavo, son personas excelentes", manifestó.

Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, describió la incertidumbre que atraviesa la familia. "Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están", expresó. Mientras tanto, ambos argentinos continúan detenidos a la espera de definiciones judiciales.