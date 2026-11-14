“El río nos cortó los brazos”: la creciente golpea el sustento de las familias de Puerto Sánchez y piden ayuda

La creciente del río Paraná en Puerto Sánchez mantuvo en alerta a los vecinos de este tradicional barrio costero de la capital entrerriana. Este sábado, con una altura de 5,65 metros registrada por Prefectura Naval Argentina, las familias continuaron reforzando las defensas con bolsas de arena, tierra y escombros para impedir que el agua avanzara sobre las calles y las viviendas.

La situación se complicó después de las lluvias y los fuertes vientos del viernes, que provocaron oleaje, filtraciones y dificultades para proteger las embarcaciones. Durante una recorrida de Elonce, los habitantes describieron el esfuerzo que realizaron para sostener las barreras de contención y las consecuencias económicas de la creciente.

Los locales gastronómicos ubicados en los sectores más afectados debieron interrumpir su atención al público, mientras que numerosas familias vinculadas con la pesca y los trabajos informales vieron reducidos sus ingresos. Frente a este escenario, los vecinos organizaron una olla comunitaria para garantizar alimentos a quienes trabajaron en las defensas y a las familias que atravesaron mayores dificultades.

El avance del agua y las complicaciones por la tormenta

Jesica Escouboué, integrante de la organización comunitaria que colaboró con los vecinos, explicó que las tareas de contención comenzaron el martes y se intensificaron ante el crecimiento sostenido del río.

"Venimos trabajando desde el martes. Es muy difícil la situación porque el río va avanzando y todos los días nos encontramos con que subió cinco o diez centímetros más. Ya está avanzando sobre la calle, pero seguimos dando pelea, rellenando bolsas, tirando tierra y haciendo toda la contención", relató a Elonce.

La tormenta del viernes agregó nuevas dificultades. El viento generó una importante marejada que golpeó las estructuras ubicadas junto a la costa y obligó a los vecinos a permanecer trabajando hasta altas horas de la noche.

"Se nos complicó porque, con el gran viento, la marejada llegaba hasta los quinchos y se filtraba más agua. También teníamos el agua de lluvia en la calle y debíamos controlar cómo drenaba nuevamente hacia el río. Las lanchas se nos estaban yendo y estuvimos hasta muy tarde tratando de protegerlas", recordó.

Escouboué señaló que, pese a las complicaciones, pudieron continuar con las tareas durante la mañana del sábado. Sin embargo, insistió en la necesidad de contar con más personas que colaboraran con el llenado y la colocación de bolsas.

"Necesitamos manos para poder cubrir toda la costa. Hoy vinieron compañeros, nos ayudaron y pudimos llenar un montón de bolsas. Vamos acopiando porque, cuando llega la emergencia, al río no lo para nada. Por eso tenemos que trabajar anticipadamente", sostuvo.

La creciente dejó sin trabajo a pescadores y afectó a los quinchos

La emergencia hídrica también tuvo consecuencias directas sobre la economía de Puerto Sánchez, donde numerosas familias dependen de la pesca, los emprendimientos gastronómicos y las changas.

"Las familias que hacen changas, que cartonean o que pescan han perdido sus herramientas de pesca o no pueden salir a trabajar. Están todo el día haciendo tareas de contención y el dinero que antes ingresaba diariamente para sostener a sus familias ya no está entrando", explicó Escouboué.

Una de las familias afectadas fue la de los Cardoso, propietaria de un local gastronómico ubicado en uno de los sectores alcanzados por el avance del agua.

Elizabeth Cardoso describió las dificultades que enfrentaron para proteger el emprendimiento familiar y conseguir los materiales necesarios.

"Es difícil la situación. Trabajamos en conjunto con los pocos que somos: mi hermana, su marido, mi papá, mi hermano y algunos vecinos. Somos muy pocas manos para tratar de frenar el agua", manifestó.

La mujer explicó que el negocio constituía una fuente de ingresos para varios integrantes de su familia. Debido a la creciente, el quincho debió suspender la atención de comensales, aunque continuaron preparando comidas para llevar por encargo.

"Hoy el quincho está cerrado. Si los clientes llaman, podemos vender empanadas o comida hecha para llevar, pero no está habilitado para que vengan a comer. El río nos cortó los brazos", lamentó.

Cardoso destacó que recibieron tierra y bolsas a través de Defensa Civil, después de gestionar asistencia para sostener las defensas.

Una olla comunitaria preparó alimentos para unas 70 personas

Mariana Ríos, referente de la olla comunitaria Melenista Despeinada, explicó que la organización trasladó parte de sus actividades a Puerto Sánchez para acompañar a las familias afectadas.

"Acá hay gente que no puede pescar, no puede trabajar y los comedores no pueden abrir. Son puestos de trabajo que no se están pudiendo desempeñar. Hay muchas complicaciones económicas y, además, muchas familias están todo el día trabajando para sostener la calle y el terraplén", señaló a Elonce.

Durante la jornada del sábado, la organización preparó aproximadamente 70 porciones de comida, destinadas tanto a los vecinos que colaboraron con las defensas como a las familias que necesitaban asistencia.

"Hoy se hicieron aproximadamente 70 porciones porque las familias llevan la comida y la comparten en sus casas. También comen quienes estuvieron trabajando acá. Después, a la noche, cocinamos para las familias de la olla comunitaria", detalló Ríos.

La referente explicó que necesitaban donaciones de alimentos no perecederos, verduras, pollo, carne y otros ingredientes para sostener la preparación diaria de comidas.

"Tratamos de que la gente que pueda hacer algún aporte nos acerque alimentos. Recibimos algunas donaciones, pero los días van pasando y necesitamos la colaboración de todos para poder cubrir la olla", expresó.

Advirtieron sobre pedidos falsos de donaciones

Uno de los mensajes más importantes de los referentes barriales estuvo relacionado con publicaciones que circularon en redes sociales solicitando dinero y distintos elementos en nombre de los damnificados.

Escouboué aclaró que la olla comunitaria no difundió ningún alias bancario ni solicitó transferencias de dinero. También desmintió que estuvieran realizando campañas para recibir colchones, frazadas o ropa.

"Desde la olla comunitaria no pasamos alias ni estamos difundiendo ningún volante. Tampoco estamos pidiendo colchones. Han salido publicaciones solicitando colchones, frazadas, ropa y ofreciendo alias para que la gente deposite dinero. Se están aprovechando de la situación que estamos viviendo", denunció.

Ríos respaldó esa aclaración y explicó que, hasta el momento, las viviendas no registraban ingresos generalizados de agua.

"En Puerto Sánchez hay una familia autoevacuada, pero permanece en el barrio. Todavía no tenemos ingreso de agua en las casas, salvo algunas filtraciones puntuales. Colchones no necesitamos, frazadas tampoco", aseguró.

La referente precisó que las necesidades principales eran bolsas, arena, tierra, escombros, alimentos y personas dispuestas a colaborar con las defensas. También mencionó que, en determinadas circunstancias, podían necesitar calzado para quienes trabajaban bajo la lluvia.

El objetivo es impedir que el agua avance sobre las calles

Ríos remarcó que la prioridad de los vecinos era preservar las vías de circulación y evitar que las familias quedaran aisladas.

"Lo que hacemos y deseamos es sostener nuestro pedazo de tierra. Queremos evitar que el agua avance sobre la calle y las casas porque, si llega a la calle, queda gente aislada, sin poder salir ni transitar. Acá hay personas mayores y enfermos", explicó.

La referente valoró la colaboración de amigos, compañeros y vecinos que se acercaron durante la mañana para llenar bolsas y preparar alimentos. También destacó que todavía contaban con cierto margen para continuar fortaleciendo las defensas.

Puerto Sánchez enfrenta la creciente del río Paraná

En cuanto a la asistencia estatal, Escouboué señaló que las gestiones se realizaron mediante la comisión vecinal y que recibieron respuestas de los organismos correspondientes.

"Vienen trabajando con la comisión vecinal y están dando respuesta. Por ahí sabemos que se demora un poco, pero también son muchas las zonas afectadas y se está trabajando como se puede", reconoció.