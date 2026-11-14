Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudios y sus padres denunciaron a una empresa turística

Alumnos de cuarto grado de las escuelas San Benito Abad y Cielito, de San Benito, departamento Paraná, se quedaron sin realizar el viaje educativo que tenían programado al Palacio San José, en el departamento Uruguay, y al Parque Nacional El Palmar, en el departamento Colón. La excursión debía concretarse durante la madrugada del viernes, pero fue suspendida por un inconveniente con el colectivo contratado.

La situación generó un fuerte reclamo de las familias y representantes de ambas instituciones educativas contra la empresa de turismo, a la que responsabilizaron por el incumplimiento del servicio. Según se informó, alrededor de 60 alumnos estaban involucrados en la excursión.

Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudios (foto Uno Entre Ríos)

Una de las madres explicó a UNO que el viaje había sido contratado en marzo y que las familias se presentaron en el establecimiento educativo durante la madrugada, tal como estaba previsto.

"Hoy tenían que ir con la empresa Entretour a un viaje que se firmó en marzo. Llegamos todos a la escuela, que era el punto de encuentro, a las tres y media de la mañana, y a esa hora avisan que se les había roto el colectivo y que no tenían ningún colectivo para reemplazarlo. A esa hora, ya con los chicos todos en la escuela", relató.

El colectivo se rompió y no había una unidad de reemplazo

La madre cuestionó que la empresa comunicara el inconveniente cuando los estudiantes ya estaban preparados para comenzar el viaje. "Lo que nos habían planteado ellos era que en el caso de que pase una cosa así, o en el medio de la ruta, ellos siempre tenían a disposición una unidad que sale a socorrer esa situación", explicó.

Sin embargo, según denunció, esa alternativa no estuvo disponible cuando se produjo el desperfecto. "La frustración de todos los padres era que los niños ya estaban ahí, el aviso fue sobre la hora. Ellos ofrecen reprogramar el viaje, pero en esta circunstancia los padres quedamos a la deriva de que si esto pasó hoy, va a volver a pasar. Quedaron en que nos iban a devolver el dinero", sostuvo.

La mujer también anticipó que las familias analizaban posibles medidas ante lo sucedido. "Vamos a ver qué acciones legales podemos tomar. Estaba la vicedirectora de la escuela, dijo que es la primera vez que pasa porque la escuela siempre viaja con esa empresa y por eso están sorprendidos por el accionar", concluyó.

Fuerte discusión entre los padres y un representante de la empresa

El conflicto quedó registrado en una serie de videos en los que se observó una discusión entre un grupo de adultos y un representante de la firma turística.

Durante el intercambio, los familiares y representantes de las escuelas cuestionaron la falta de respuestas claras y reclamaron explicaciones por la ausencia de un colectivo de respaldo que, según manifestaron, debía estar previsto para garantizar la realización de la excursión.

"Juegan con la ilusión de los chicos", expresó con indignación una de las representantes de las instituciones educativas.

La mujer también recordó la expectativa que habían generado los preparativos del viaje entre los estudiantes. "Los chicos venían tachando un calendario, contando los días", manifestó.

Las familias reclamaron la devolución del dinero

Los adultos cuestionaron la información recibida antes de la excursión y exigieron que la empresa asumiera su responsabilidad por la suspensión del servicio. En medio de los reclamos, plantearon la necesidad de dejar constancia formal del incumplimiento mediante un acta firmada y sellada.

Por su parte, el representante de la firma manifestó que desconocía la existencia de un colectivo de respaldo, una explicación que no conformó a los afectados.

Si bien durante la conversación surgió la posibilidad de reprogramar el viaje educativo, los representantes de las escuelas remarcaron que el problema inmediato era la imposibilidad de cumplir con la salida prevista y la necesidad de obtener respuestas concretas.

Las familias quedaron a la espera de la devolución del dinero comprometida por la empresa, mientras evaluaban las acciones que podrían iniciar por lo sucedido.