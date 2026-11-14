Volcó un colectivo sobre Ruta 11, en Santa Fe: los pasajeros demandaron atención médica

Un colectivo de la empresa El Norte volcó durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre las localidades de Emilia y Videla, en el departamento San Justo, provincia de Santa Fe. Los pasajeros fueron trasladados al Samco de San Justo, donde quedaron en observación.

El accidente se registró pasadas las 22, a la altura del acceso sur a Videla, antes del sector del ex peaje. La unidad realizaba un servicio con destino a la ciudad de Santa Fe.

El colectivo había partido desde la ciudad de Avellaneda a las 17:10 y había salido de la terminal de San Justo a las 21:30, poco antes de que se produjera el vuelco.

Una persona resultó herida tras el vuelco

Según informó el cuerpo de bomberos a Aire de Santa Fe, recibieron un aviso sobre un colectivo que había volcado al sur de Videla, con pasajeros en su interior y sin información inicial sobre su estado de salud.

Ante la situación, los efectivos se dirigieron inmediatamente al lugar con móviles de emergencia y encontraron el colectivo recostado sobre uno de sus costados, en la banquina de la ruta.

Los ocupantes fueron derivados al Samco de San Justo para su control médico. De acuerdo con la información proporcionada por los bomberos, una persona adulta presentaba sangrado de oído, mientras que el resto de los pasajeros también fue trasladado para su evaluación.

Operativo de emergencia y estado de los pasajeros

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Justo, efectivos de la Seccional 4.ª y personal sanitario que acudió en una ambulancia del servicio de emergencias 107.

Debido al operativo desplegado sobre la Ruta Nacional 11, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por el sector.

Aproximadamente una hora después del accidente, la empresa de transporte informó que tanto los pasajeros como los conductores se encontraban bien y que aguardaban la llegada de otra unidad para continuar el viaje hacia Santa Fe.

Hasta el momento, no se informaron las causas que provocaron el vuelco del colectivo.