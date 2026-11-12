Un auto se incendió en la Ruta 12 y quedó completamente destruido: dos personas resultaron ilesas

Un auto se incendió en la Ruta 12 durante la noche del miércoles 11 de noviembre y quedó completamente destruido por las llamas. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 175, en sentido Ceibas–Médanos, en el sur de Entre Ríos. A pesar de la magnitud del incendio, el conductor y su acompañante lograron salir del vehículo y resultaron ilesos.

El hecho se registró alrededor de las 21:28 horas, cuando los Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron un aviso por un vehículo que se estaba incendiando sobre la ruta nacional. Inmediatamente, una dotación se trasladó hasta el lugar a bordo del Móvil Nº 24, según informó el equipo de bomberos.

Al llegar, los bomberos encontraron un Volkswagen Gol completamente envuelto en llamas. El personal inició las tareas de extinción y enfriamiento, logrando controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia los pastizales ubicados sobre la banquina. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales.

El conductor advirtió olor a quemado antes del incendio

Según informó Bomberos Voluntarios de Ceibas, el conductor es un hombre de 31 años que se domicilia en esa localidad. Se pudo determinar que el vehículo se dirigía hacia Médanos cuando comenzó. En este camino fue cuando se comenzó a percibir olor a quemado proveniente de la zona inferior del tablero.

Ante esa situación, el conductor decidió detener la marcha y observó que salía humo del sector del tablero. Los afectados remarcaron que las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el automóvil, apenas unos segundos después de haber notificado el humo, hasta que el incendio terminó de consumir el auto por completo.

Durante el operativo también intervino personal de la Policía de Médanos, que colaboró con el ordenamiento del tránsito, y un servicio de auxilio enviado por Autovías.

La dotación de bomberos completó las tareas de enfriamiento y regresó al cuartel alrededor de las 23. El operativo se desarrolló a unos 15 kilómetros de la sede de Bomberos Voluntarios de Ceibas.