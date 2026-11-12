Crisis en Pauny: 450 trabajadores sin cobrar y la empresa propone reducir 150 puestos

La crisis en Pauny, la fábrica de tractores de capitales nacionales ubicada en Las Varillas, Córdoba, se profundizó este jueves luego de que fracasara una nueva audiencia en el Departamento de Trabajo. Los representantes de la empresa no asistieron al encuentro con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras 450 trabajadores reclamaron el pago de dos meses de salarios adeudados y mantuvieron una medida de fuerza dentro del establecimiento.

El conflicto laboral se agravó después de que la compañía presentara una propuesta para reducir su plantel en 150 empleados, con indemnizaciones que serían abonadas parcialmente en 12 cuotas. La iniciativa fue cuestionada por el sindicato, que denunció la ausencia de garantías sobre los fondos necesarios para afrontar esos compromisos, informó La Voz del Interior.

La situación generó incertidumbre entre las familias de los operarios, quienes, según el gremio, atravesaron dificultades para cobrar sus haberes durante el último año y medio. Ante la falta de respuestas, los trabajadores decidieron permanecer en la planta y realizar una retención de tareas.

Fracasó una nueva audiencia entre Pauny y la UOM

El secretario general de la UOM de San Francisco, Lucas Sarmiento, encabezó la representación sindical en la audiencia convocada por las autoridades laborales. Sin embargo, ningún directivo de Pauny se presentó.

"Una vez más nadie de la empresa se presentó en la audiencia. La verdad es que es una provocación y una humillación a los trabajadores que nos genera una impotencia muy grande", manifestó Sarmiento al finalizar el encuentro.

El dirigente reconoció que no esperaban avances significativos, aunque cuestionó que la compañía se limitara a presentar una comunicación escrita en lugar de participar de las negociaciones.

"Solo se limitaron a subir un escrito, una notificación sumamente ofensiva, irresponsable de la empresa que traslada las culpas a otros lugares. Nos preparamos para la guerra que viene, con las acciones a llevar adelante tanto en lo gremial como en lo legal", advirtió.

La empresa propuso reducir 150 puestos de trabajo

Según informó la UOM, los representantes de Pauny, Raúl Giai Levra y José María López, presentaron una nota en la que anticiparon que no concurrirían a la audiencia.

En ese documento, la compañía también planteó la posibilidad de reducir su dotación mediante el alejamiento de 150 trabajadores, con el pago de parte de las indemnizaciones en 12 cuotas.

Desde el sindicato cuestionaron la iniciativa porque, según señalaron, la firma no explicó cómo obtendría los recursos para cumplir con esos pagos.

Además, el gremio sostuvo que la empresa responsabilizó a la protesta de impedir el normal funcionamiento de la fábrica, una interpretación que fue rechazada por los representantes de los empleados.

Los trabajadores denunciaron falta de materiales para producir

A través de un comunicado, la UOM aseguró que las dificultades productivas eran anteriores a la medida de fuerza y estaban relacionadas con los problemas financieros de la compañía.

"Desde hace meses no se ocupa efectivamente a los trabajadores y no hay materiales para producir, todo por los incumplimientos y las deudas de la empresa", expresaron desde el sindicato.

Asimismo, señalaron que los operarios permanecían disponibles para retomar sus actividades e incluso colaborar con concesionarias y compradores de tractores para coordinar operaciones que permitieran reactivar la producción.

El gremio también rechazó que la compañía condicionara una propuesta de pago de salarios adeudados al levantamiento de la protesta.

La fábrica permanece ocupada y crece la tensión

La semana pasada, los trabajadores de Pauny resolvieron en asamblea iniciar una retención de servicios y permanecer dentro del establecimiento hasta obtener respuestas concretas sobre los salarios pendientes.

En el frente de la planta colocaron un cartel con la inscripción "Fábrica tomada", aunque desde la organización sindical definieron la medida como una retención de tareas con permanencia en el lugar.

El conflicto afectó directamente a 450 operarios, quienes denunciaron que llevaban dos meses sin percibir sus remuneraciones. También plantearon

irregularidades relacionadas con aportes retenidos que, según afirmaron, no habrían sido transferidos a los organismos correspondientes.

Mientras continuaron las negociaciones, el sindicato gestionó asistencia y beneficios para las familias afectadas por la falta de ingresos.

La UOM anticipó nuevas medidas legales

Ante la ausencia de representantes empresariales en las audiencias, Sarmiento adelantó que solicitarían una intervención más firme de las autoridades laborales.

El dirigente sostuvo que pedirían que, en caso de una nueva incomparecencia, se dispusiera la intervención policial para garantizar la presencia de los directivos.

"Hay que felicitar la paciencia de los trabajadores. Es indigno lo que hace la empresa", afirmó.