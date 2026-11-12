TC Pista Mouras: Iñaki Arrías va por el título y confesó: “Mi rival más duro es el presupuesto”

REDACCIÓN ELONCE
El piloto paranaense Iñaki Arrías lidera el campeonato del TC Pista Mouras tras conseguir seis victorias en diez carreras. A un mes de la definición, contó a Elonce cómo enfrenta la presión, las dificultades económicas y el desafío de conquistar su primer título nacional.
El piloto paranaense Iñaki Arrías se prepara para disputar la definición del TC Pista Mouras, prevista para el 12 y 13 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con seis victorias en diez participaciones, cinco de ellas consecutivas, y ocho podios, el entrerriano lidera el campeonato con una ventaja de 43 puntos. En diálogo con El Once Deportivo, analizó su presente deportivo, las dificultades económicas que enfrenta para continuar compitiendo y su sueño de llegar al Turismo Carretera.
A pesar de los resultados obtenidos, Arrías reconoció que nunca imaginó alcanzar semejante rendimiento en su segunda temporada dentro de la categoría. El piloto destacó el trabajo colectivo y la continuidad de una estructura que le permitió mantener el mismo automóvil, motor y equipo técnico desde su debut. "Un año que nunca esperé, nunca imaginé funcionar así", reconoció. Sobre sus resultados, agregó: "No es fácil ganar seis carreras a nivel nacional, cinco consecutivas".
La regularidad fue una de las principales características de su campaña. Aunque no participó de la primera fecha, consiguió imponerse en seis de las diez competencias que disputó y llegó al podio en ocho oportunidades. En su última presentación terminó cuarto, resultado que le permitió conservar una diferencia importante sobre sus perseguidores.
La ansiedad por la definición del campeonato
Con una sola fecha por delante, el campeonato ingresó en su etapa decisiva. La última competencia entregará puntaje especial, con 70 unidades en juego, por lo que Arrías deberá mantener la concentración para asegurar la coronación.
El piloto reconoció que la espera representa uno de los desafíos más importantes de este momento. Si bien cuenta con una ventaja considerable, sabe que el automovilismo depende de numerosos factores mecánicos, deportivos y estratégicos que pueden modificar el resultado de una carrera. "Es re difícil porque quiero que sea el fin de semana que viene. Quiero vivirlo ya. No sé qué va a pasar", confesó durante la entrevista.
La posibilidad de disputar por primera vez un campeonato nacional también generó nuevas exigencias en su preparación. Arrías explicó que trabaja tanto en el aspecto físico como en el psicológico para afrontar la presión de la definición. "Va a ser mi primera pelea de un campeonato nacional. Quiero vivirlo, experimentarlo y estoy trabajando para llegar al 100% a ese momento", expresó.
El entrerriano también contó que recurre al acompañamiento de un psicólogo deportivo cuando considera necesario abordar situaciones de presión. Según explicó, incluso las victorias consecutivas pueden convertirse en una exigencia difícil de administrar.
El presupuesto, su principal rival fuera de las pistas
Más allá de la lucha por el campeonato, Arrías reconoció que el sostenimiento económico de su actividad representa una preocupación permanente. Los costos de competir a nivel nacional lo obligan a buscar patrocinadores y generar recursos para garantizar su presencia en cada fecha.
Al ser consultado sobre las dificultades financieras, el piloto no dudó en identificar el principal obstáculo que enfrenta durante la temporada. "En mi caso es mi rival más duro, yo peleo diariamente contra eso", afirmó.
El paranaense explicó que dedica parte de sus jornadas a conseguir nuevos auspiciantes y mantener el vínculo con las empresas que ya lo acompañan. La necesidad de contar con presupuesto suficiente también condiciona las posibilidades de incorporar mejoras mecánicas. "Me levanto todos los días a tratar de buscar un mango más, a tratar de conseguir un nuevo sponsor", relató.
La situación lo llevó a organizar un bono contribución para reunir fondos y poder participar de una competencia. Entre los premios ofrecidos se encontraba la posibilidad de compartir un fin de semana de carrera con el piloto, conocer el funcionamiento del equipo y acceder a los boxes. Arrías destacó especialmente la respuesta de quienes colaboraron con la iniciativa, ya que el acompañamiento económico también representó un respaldo emocional para continuar con su proyecto deportivo. "Me ayudaron a que yo pueda estar presente en una carrera más", manifestó.
El apoyo del equipo Candela y la importancia de saber frenar
El piloto atribuyó buena parte de su rendimiento al trabajo realizado junto con el equipo Candela, una estructura familiar con la que construyó una relación que trascendió lo estrictamente deportivo. En la preparación del automóvil intervienen Enrique Candela, responsable del vehículo; Mauricio Candela, encargado del motor; y Kevin Candela, quien acompaña al piloto desde la comunicación por radio y el análisis deportivo.
Arrías destacó que esa continuidad le permitió evolucionar durante las últimas dos temporadas y encontrar un funcionamiento competitivo frente a estructuras de gran experiencia en el automovilismo nacional. "Creo que el freno, el cómo frenar, cuándo y cómo frenar cumple un rol clave", explicó.
El paranaense señaló que los avances tecnológicos modificaron considerablemente la preparación de los pilotos. Actualmente, los equipos cuentan con cámaras, telemetría y sistemas de adquisición de datos que permiten estudiar cada maniobra con precisión. También remarcó las exigencias físicas de conducir estos vehículos, que carecen de dirección hidráulica y alcanzan temperaturas muy elevadas en el habitáculo. "Arriba del auto hace más de 50 grados, así que no es fácil, hay que estar bien entrenado", sostuvo.
"Amo la satisfacción de ganar una carrera"
La última presentación del campeonato dejó una reflexión particular para Arrías. Aunque terminó cuarto y no pudo sumar otra victoria, consideró que el resultado fue positivo porque logró aprovechar el rendimiento disponible sin asumir riesgos innecesarios. El piloto explicó que intentó avanzar posiciones, pero evitó maniobras que pudieran comprometer su continuidad en carrera. La ventaja acumulada en el campeonato le permitió administrar la competencia con una mirada estratégica. "Hoy salí cuarto y lo festejé porque yo di mi 100, el auto entregó su 100 y no nos alcanzó para ganar", señaló.
En ese sentido, sostuvo que su motivación no está relacionada únicamente con evitar las derrotas, sino con la satisfacción que le genera alcanzar una victoria después de todo el trabajo realizado. "Yo amo la satisfacción de ganar una carrera. No es que me pone mal salir segundo, tercero o cuarto", expresó.
Arrías también recordó con especial emoción una de sus victorias obtenidas en Entre Ríos, donde pudo compartir el festejo con familiares, amigos, patrocinadores y seguidores que acompañaron su participación.
El sueño de llegar al Turismo Carretera
Mientras se prepara para disputar la última fecha del TC Pista Mouras, Arrías también comenzó a proyectar su futuro deportivo. Su principal objetivo es continuar avanzando dentro de las categorías nacionales hasta alcanzar el Turismo Carretera.
El piloto, que además estudia la carrera de Contador Público, reconoció que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para concretar ese salto. Sin embargo, aseguró que mantiene intacta su determinación. "Sé que algún día voy a llegar al TC. Hay que trabajar, hay que seguir insistiendo por este camino", manifestó.
Para la próxima temporada, su intención es avanzar hacia el TC Mouras, categoría que considera adecuada para continuar su desarrollo junto con el equipo actual. No obstante, aclaró que la decisión dependerá principalmente de las posibilidades presupuestarias. "A mí me gustaría hacer TC Mouras, por cómo es mi forma de manejar y cómo me sentí con el auto y con el equipo que tengo", explicó.
El entrerriano también valoró el nivel de los pilotos de la provincia que participan en competencias nacionales. Consideró que existe una importante formación deportiva, aunque señaló que las dificultades económicas limitan las oportunidades de crecimiento. Con la definición del campeonato cada vez más cerca, Arrías concentró sus esfuerzos en llegar de la mejor manera a La Plata. La última fecha podría coronar una campaña que ya incluyó seis triunfos, ocho podios y una regularidad que lo convirtió en uno de los principales protagonistas de la temporada.
La expectativa del paranaense quedó reflejada en sus palabras finales, cuando agradeció el acompañamiento recibido y expresó su deseo de regresar con un resultado que le permita cerrar el año de la mejor manera. "Si Dios quiere nos estaremos reencontrando pronto con un gran resultado otra vez", concluyó.