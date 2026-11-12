Murió un futbolista francés de 22 años tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento

El futbolista francés Wanis Honsor, de 22 años, murió tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC, equipo al que se había incorporado en enero de 2026. El jugador se descompensó repentinamente mientras participaba de una práctica en la isla de Reunión, territorio francés ubicado en el océano Índico.

El defensor cayó sobre el campo de juego y recibió asistencia médica inmediata. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 45 minutos, pero los esfuerzos no fueron suficientes para salvarle la vida.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, familiares y las instituciones deportivas en las que había desarrollado su carrera.

Especialmente, el FC Rouen 1899, club donde comenzó su formación futbolística, expresó públicamente su pesar por el fallecimiento.

El emotivo mensaje de su antiguo club

A través de sus redes sociales, el FC Rouen 1899 difundió un comunicado para despedir al joven futbolista y acompañar a sus seres queridos.

"El FC Rouen 1899 ha recibido con gran tristeza la noticia del repentino fallecimiento de Wanis Honsor, quien sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC", expresó la institución.

Además, recordó su trayectoria dentro del club: "Tras formarse en nuestra entidad, vistiendo la camiseta roja en diversas categorías inferiores y, posteriormente, en el equipo filial, Wanis disputó tres encuentros con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, anotando un gol en el Stade Diochon".

Finalmente, la entidad transmitió sus condolencias a la familia y a los allegados del deportista.

La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol francés

Honsor había iniciado su formación deportiva en el FC Rouen 1899, donde atravesó diferentes divisiones juveniles hasta alcanzar el plantel profesional. Durante la temporada 2023/2024 disputó tres encuentros oficiales con el primer equipo y convirtió un gol.

Posteriormente, continuó su carrera en el UF Mâcon y, en enero de 2025, se incorporó al FC Dieppe. En agosto de ese mismo año pasó al FC Flers, donde permaneció durante algunos meses.

Finalmente, en enero de 2026 llegó al Saint-Denis FC, institución que compite en la Región 1, máxima categoría del fútbol de la isla de Reunión.