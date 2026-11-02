Tragedia en el fútbol santafesino: murió un jugador en un vuelco horas después de salir campeón con su equipo

Un futbolista murió en un trágico accidente vial ocurrido durante la madrugada de este lunes sobre la ruta provincial 93, en el sur de Santa Fe. La víctima fue identificada como Bruno Ponti, jugador del Club Atlético Chañarense, quien perdió la vida horas después de que su equipo se consagrara campeón tras imponerse por penales frente a Independiente.

El siniestro se registró alrededor de las 4.30, en el tramo de la ruta que conecta las localidades de Berabevú y Chañar Ladeado. Por circunstancias que se investigaban, el auto Chevrolet Corsa que conducía el joven despistó y posteriormente volcó, informó Rosario3.

Según los primeros reportes difundidos por medios locales, Ponti era el único ocupante del vehículo y falleció en el lugar como consecuencia del accidente. Su cuerpo fue encontrado en la banquina, mientras que el automóvil quedó involucrado en un vuelco de gran magnitud.

El accidente ocurrió horas después de los festejos por el campeonato

La muerte del futbolista se produjo pocas horas después de una jornada deportiva importante para el Club Atlético Chañarense, que había conseguido el título de campeón luego de superar a Independiente en una definición por penales.

La consagración había generado celebraciones entre los jugadores, integrantes de la institución y simpatizantes del equipo. Sin embargo, durante la madrugada del lunes se conoció la noticia del accidente que terminó con la vida de uno de sus futbolistas.

Ponti era oriundo de Chañar Ladeado e integraba el plantel del club que acababa de alcanzar el campeonato. La cercanía temporal entre la conquista deportiva y el fallecimiento marcó el contraste entre los festejos de la jornada anterior y la tragedia.

Investigan las circunstancias del vuelco en la ruta 93

Tras conocerse el siniestro, acudieron al lugar efectivos policiales de Berabevú y Bomberos Voluntarios, quienes participaron de las tareas de intervención y los procedimientos correspondientes.

Los equipos de emergencia trabajaron sobre la ruta provincial 93, donde se realizaron peritajes para establecer las circunstancias en las que el conductor perdió el control del Chevrolet Corsa.

Como consecuencia del operativo, la circulación permaneció reducida durante parte de la mañana, mientras se desarrollaban las tareas en el sector del accidente.

Hasta el momento, no se habían informado oficialmente las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del vehículo.

El emotivo mensaje de despedida del club

Tras conocerse la trágica muerte de Bruno Ponti, el Club Atlético Chañarense publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir al futbolista, quien había celebrado el campeonato junto a sus compañeros apenas unas horas antes del accidente. La institución recordó su trayectoria, sus cualidades humanas y el profundo vínculo que mantenía con el club.

“Hola, Bruno. Te estamos escribiendo desde este lado, con el corazón en la mano, sin poder ni querer encontrar las palabras para despedirte. Porque, en realidad, nos negamos a hacerlo”, comenzó el comunicado.

Desde la institución destacaron las numerosas muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia. “Gran persona”, “el del corazón enorme”, fueron algunas de las expresiones que, según señalaron, se repitieron entre quienes conocieron al joven deportista.

“Porque además de ser un jugador enorme, de esos que dejaban todo en la cancha, con unos huevos tremendos y un amor inagotable por estos colores, lo más grande que nos dejás va mucho más allá del fútbol”, expresaron.

El club también recordó que Ponti había crecido dentro de la institución y que, a lo largo de los años, se había destacado tanto por su compromiso deportivo como por sus valores personales.

“Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor”, manifestaron.

La alegría de salir campeón antes de la tragedia

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje estuvo dedicado a la consagración del equipo, que había conseguido el título tras vencer por penales a Independiente.

“Hoy nos toca aceptar algo que todavía no podemos entender. Pero, en medio de tanto dolor, nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente”, expresaron desde Chañarense.

La institución recordó los abrazos, las sonrisas y la felicidad que compartieron durante los festejos por el campeonato. En ese contexto, dedicaron unas palabras que reflejaron el dolor por la pérdida del futbolista.

“Qué paradoja, amigo. Ayer celebrábamos juntos una estrella más en nuestro escudo, sin imaginar que hoy vos te convertirías en una de esas estrellas que nos van a acompañar y guiar desde el cielo”, señalaron.

Finalmente, el club despidió al jugador con una referencia al apodo con el que era conocido entre sus compañeros y allegados: “Siempre vas a ser nuestro ‘Búfalo’”.

“Gracias por tanto, por todo lo que fuiste y por todo lo que nos dejaste. Te queremos para siempre y te prometemos nunca olvidarte, campeón”, concluyó el mensaje de despedida.