Encontraron muertas a una madre y su hija en una vivienda de la Recoleta santafesina

Una madre y su hija fueron encontradas muertas este domingo en una vivienda del barrio Recoleta de la ciudad de Santa Fe, luego de que familiares denunciaran que llevaban una semana sin poder comunicarse con ellas. Las víctimas fueron identificadas como Elsa Inés Giulisati, de 84 años, y Mariana García, de 58, cuyos cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. La Justicia inició una investigación para establecer las causas de ambos fallecimientos.

El hallazgo se produjo en una casa de dos plantas ubicada sobre calle Obispo Gelabert al 2500, en plena Recoleta santafesina, donde intervino personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe. Los efectivos ingresaron al inmueble después de recibir una alerta de familiares que desconocían el paradero y el estado de las dos mujeres, publicó Uno Santa Fe.

La fiscal Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación, dispuso la realización de peritajes criminalísticos, el relevamiento de cámaras de seguridad y el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para practicar las autopsias. Hasta el momento, no se establecieron las causas de las muertes.

Los familiares llevaban una semana sin poder comunicarse

La intervención policial comenzó a partir de un llamado a la central de emergencias 911 realizado por dos sobrinos de las víctimas, una mujer de 51 años y un hombre de 52. Ambos manifestaron su preocupación porque no habían logrado comunicarse con su tía y su prima durante aproximadamente una semana.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Brigada Motorizada se dirigieron al domicilio de calle Obispo Gelabert. Al ingresar a la propiedad, percibieron un fuerte olor proveniente del interior y encontraron los cuerpos de las dos mujeres en diferentes sectores de la vivienda.

Los familiares se presentaron posteriormente en el inmueble y fueron informados del hallazgo. También aportaron información sobre la situación personal de las víctimas, que fue incorporada a las actuaciones policiales.

Cómo encontraron los cuerpos de la madre y su hija

Según el informe inicial, Elsa Inés Giulisati, de 84 años, fue encontrada al pie de una escalera y presentaba una lesión en la cabeza. Su hija, Mariana García, de 58 años, estaba tendida en el piso de un dormitorio ubicado en la planta alta, cubierta con una sábana.

Ambos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición, una circunstancia que dificultó determinar las causas de los fallecimientos durante la primera inspección. Un médico policial examinó a las víctimas, pero no pudo establecer de manera concluyente qué provocó sus muertes.

La lesión observada en la cabeza de la mujer de 84 años será uno de los elementos que deberán analizar los especialistas. Por el momento, no se informó si estuvo relacionada con una caída, una agresión u otra circunstancia, por lo que ninguna hipótesis fue confirmada.

Buscan testigos y analizan cámaras de seguridad

Después del hallazgo, los efectivos policiales comenzaron a buscar información entre los vecinos para reconstruir los últimos movimientos de las víctimas. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado ingresos o egresos de personas de la propiedad durante los días anteriores.

La situación fue comunicada a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), que dieron intervención a la fiscal Vivian Galeano.

La funcionaria judicial ordenó identificar posibles testigos, reunir las grabaciones de seguridad disponibles y realizar una inspección criminalística del inmueble. También solicitó al médico policial un informe sobre el estado de los cuerpos y una estimación del tiempo transcurrido desde los fallecimientos.

Las autopsias serán fundamentales para determinar las causas

Los trabajos periciales en la vivienda estuvieron a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones. Los profesionales realizaron las tareas de relevamiento y recolección de elementos que pudieran contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Una vez finalizadas las actuaciones en el domicilio, la fiscal dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias correspondientes.

Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer cómo murieron Elsa Inés Giulisati y Mariana García, así como para orientar los próximos pasos de la investigación. Mientras tanto, la Justicia continuará con el análisis de testimonios, registros de cámaras y demás evidencias reunidas en la vivienda.