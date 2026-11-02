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Sociedad Una tradición de memoria y homenaje

Día de los Muertos: el origen de la celebración y el significado de sus ofrendas

Cada 2 de noviembre, la tradición mexicana honra a los seres queridos fallecidos mediante altares, flores y encuentros familiares. La celebración combina raíces prehispánicas con prácticas cristianas y tiene diferencias con el Día de Todos los Santos.

2 de Noviembre de 2026
Cementerio municipal.
Cementerio municipal.

Cada 2 de noviembre, la tradición mexicana honra a los seres queridos fallecidos mediante altares, flores y encuentros familiares. La celebración combina raíces prehispánicas con prácticas cristianas y tiene diferencias con el Día de Todos los Santos.

Este lunes 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, una de las tradiciones más representativas de México. La fecha está dedicada a honrar a los seres queridos fallecidos y mantener su recuerdo mediante ofrendas, visitas a cementerios y encuentros familiares.

 

La celebración tiene raíces en las culturas prehispánicas, que entendían la muerte como parte del ciclo de la existencia. Con la llegada de los españoles, esas prácticas se combinaron con las conmemoraciones del calendario cristiano.

 

 

Aunque sus expresiones cambian según la región, el homenaje a quienes murieron constituye su eje común. En 2008, la festividad indígena dedicada a los muertos fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

 

Por qué se conmemora el 1 y el 2 de noviembre

 

El Día de los Muertos comprende principalmente dos jornadas vinculadas con fechas religiosas. El 1 de noviembre coincide con Todos los Santos y, dentro de la tradición mexicana, se asocia también con el recuerdo de los niños fallecidos.

 

El 2 de noviembre corresponde al Día de los Fieles Difuntos, dedicado por la Iglesia católica a recordar y rezar por quienes murieron. Esa fecha ocupa un lugar central en las celebraciones mexicanas.

 

Las dos conmemoraciones cristianas tienen propósitos distintos: Todos los Santos honra a quienes alcanzaron la santidad, mientras que Fieles Difuntos recuerda a las personas fallecidas. En México, ambas se integran a una tradición con expresiones familiares, religiosas y populares.

 

Qué representan los altares y las ofrendas

 

Una de las costumbres más conocidas del Día de los Muertos es la preparación de altares en los hogares. Estos espacios buscan recibir simbólicamente a los seres queridos y suelen incluir fotografías y objetos relacionados con sus vidas.

 

Las ofrendas reúnen velas, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, papel picado, agua, sal y pan. También se colocan platos y bebidas que eran del agrado de las personas homenajeadas.

Cada elemento tiene un sentido dentro del ritual. Las velas representan la luz que guía el camino, las flores señalan el recorrido y los alimentos expresan hospitalidad y la continuidad del vínculo familiar.

 

El recuerdo también reúne a las familias en los cementerios

 

Durante estas jornadas, muchas familias visitan las tumbas de sus seres queridos para limpiarlas y decorarlas. Las flores, las oraciones y los alimentos compartidos forman parte de las distintas maneras de acompañar el homenaje.

La celebración no tiene una única forma: las costumbres dependen de cada comunidad y de sus tradiciones. En algunos lugares predominan las ceremonias religiosas y, en otros, las reuniones familiares y las expresiones artísticas.

 

Con el tiempo, el Día de los Muertos trascendió las fronteras mexicanas y sus símbolos se difundieron en otros países. Su propósito sigue ligado a recordar a quienes partieron y transmitir sus historias entre generaciones.

Temas:

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