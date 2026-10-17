Veterano regresó a Malvinas para homenajear a compañeros caídos con pinturas: “Sentía la presencia de los chicos”

A 44 años de la Guerra de Malvinas, el veterano argentino y artista plástico Ricardo Nicolás Mitolo regresó a las islas para homenajear a sus compañeros caídos y retratar los paisajes donde se desarrollaron los combates de 1982. Acompañado por familiares y amigos, recorrió lugares emblemáticos como Darwin, Zapper Hill, Monte Longdon y Monte Harriet, en un viaje que había comenzado a organizar antes de la pandemia.

“Cada cosa que pisás acá está cargada de una emoción tremenda”, expresó Mitolo durante una entrevista con Infobae Al Amanecer. El excombatiente explicó que su principal propósito fue recordar a quienes perdieron la vida durante el conflicto bélico.

Aunque integró la Marina argentina durante la guerra, Mitolo aclaró que no había combatido en tierra en el archipiélago. Sin embargo, conocía los escenarios de enfrentamiento a través de los testimonios de otros veteranos. “Yo no estuve en las islas, estuve en Marina”, señaló a Infobae.

El emotivo homenaje en una trinchera

Uno de los momentos más significativos ocurrió en Zapper Hill, donde el artista encontró una antigua trinchera junto a una de sus acompañantes. Mientras el resto del grupo continuó hacia el cerro, decidió permanecer en ese lugar para realizar algunos dibujos.

“Me quedé ahí porque había un poco de reparo”, explicó. Durante ese momento, ambos conversaron sobre los soldados fallecidos mientras escuchaban música a bajo volumen desde un teléfono celular.

“Uno como que sentía la presencia de los chicos”, recordó Mitolo, quien aseguró que aquella experiencia profundizó la emoción del homenaje.

La visita al cementerio de Darwin

El recorrido también incluyó el cementerio argentino de Darwin, donde descansan los restos de soldados que murieron durante la guerra. La visita despertó recuerdos personales vinculados con su experiencia militar.

“Fuimos a Darwin y fue una cosa indescriptible”, manifestó el veterano. También recordó las chapas de identificación y los rosarios que recibieron durante el conflicto, particularmente el 2 de mayo de 1982.

“Uno automáticamente vuelve a todos esos días”, expresó. En ese sentido, remarcó a Infobae que las consecuencias de la guerra permanecieron presentes en la vida de quienes participaron: “Nosotros convivimos con eso eternamente”.

Un homenaje con las cenizas de otro veterano

La travesía también tuvo un significado especial para los familiares de Marcelo Faro. Daniela, una de las integrantes del grupo, explicó que había recibido el pedido de trasladar sus cenizas a las islas.

“La familia me pidió que deje sus cenizas en Harriet y en Darwin”, relató.

Según explicó, una parte de los restos ya había sido depositada en Darwin, mientras que tenían previsto completar el homenaje en Monte Harriet.

Pinturas para retratar los escenarios de la guerra

Además de los homenajes, Mitolo llevó sus materiales de pintura para registrar los paisajes del archipiélago. Su intención fue realizar pequeños bocetos y estudios de color que reflejaran los lugares recorridos.

El artista aprovechó algunos momentos de mejoría del tiempo para pintar los montes y las posiciones donde se habían desarrollado los enfrentamientos.

“En quince o veinte minutos hice una pequeña mancha”, contó al describir una de sus obras realizadas durante una breve apertura del cielo.

Nacido en el barrio porteño de La Boca, Mitolo explicó que su vocación por la pintura paisajista estuvo vinculada con una tradición familiar transmitida por su padre.

El viaje y su reflexión sobre la soberanía

La llegada a las islas presentó algunas dificultades debido a las condiciones meteorológicas. El avión en el que viajaba el grupo debió regresar al continente por los fuertes vientos, aunque finalmente pudieron arribar al día siguiente.

Mitolo señaló que durante su estadía no experimentó situaciones de hostilidad y que pudo recorrer los distintos lugares previstos.

Finalmente, al referirse al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, sostuvo que debía mantenerse por las vías diplomáticas.

“Hay que intentar seguir intentando por la diplomacia”, expresó el veterano, quien encontró en el arte una manera de preservar la memoria de sus compañeros y de los acontecimientos de 1982.