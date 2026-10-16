Denunciaron a una empresa contratista de las Fuerzas Armadas por vuelos ilegales a Malvinas

El Gobierno nacional denunció a la multinacional Thales por dos vuelos presuntamente no autorizados entre Chile y las islas Malvinas. La presentación apunta a operaciones realizadas en septiembre con una aeronave de la compañía, que también provee tecnología a las Fuerzas Armadas argentinas.

La denuncia fue presentada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos. El magistrado delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, quien solicitó información adicional al organismo aeronáutico para avanzar con las actuaciones.

Según publicó Clarín, que accedió a la presentación, los vuelos investigados se realizaron el 19 y el 24 de septiembre de 2026 con el avión de matrícula británica G-FPLD. El primero habría partido desde Punta Arenas hacia Malvinas, mientras que el segundo realizó el trayecto inverso.

Qué sostiene la denuncia de la ANAC

El organismo aseguró que la empresa no había gestionado los permisos exigidos por las autoridades argentinas. “Las operaciones fueron realizadas sin haber sido informadas a la autoridad aeronáutica ni haberse tramitado el permiso correspondiente”, señala la denuncia.

Además, sostuvo que había advertido previamente que los vuelos no estaban autorizados.

La presentación propone una calificación jurídica provisoria vinculada con la seguridad de las aeronaves y el cruce clandestino o malicioso de fronteras. También plantea, de manera subsidiaria, una posible afectación al funcionamiento del transporte aéreo. La existencia de esas infracciones deberá ser determinada durante la investigación.

La ANAC solicitó, además, el decomiso del avión, una medida sobre la que deberá resolver la Justicia. En paralelo, el Gobierno estudia nuevas sanciones contra la multinacional, sin que ello implique que esas decisiones ya hayan sido adoptadas.

La respuesta de Thales y las características del avión

Consultada por Clarín, la compañía reconoció que la aeronave le pertenece, pero no precisó el motivo de los viajes. “Thales es el propietario de la aeronave. Pero las obligaciones de confidencialidad nos impiden hablar sobre detalles específicos de los contratos”, respondió.

El avión es un Beechcraft B200 Super King Air operado por Thales UK Flight Inspection Service. Se utiliza para inspecciones aéreas y comprobaciones de equipos de navegación, tareas que permiten verificar el funcionamiento de sistemas empleados en aeropuertos civiles y bases militares.

Por sus características, podría realizar verificaciones de instalaciones como las de la base británica de Mount Pleasant, en Malvinas. Sin embargo, no se estableció que esa haya sido la finalidad de los vuelos denunciados, ni si se utilizaron para trasladar personal o prestar otro servicio.

Una empresa con contratos en la Argentina

Thales mantiene relaciones comerciales con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada argentinos. Entre sus trabajos figuran el suministro de radares de vigilancia terrestre y costera y la instalación del sistema de detección Vigile 200 en un Learjet 35 de la Fuerza Aérea. También provee tecnología a organismos civiles.

Otra hipótesis planteada por el Gobierno es una eventual vinculación de las operaciones con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en Malvinas. Esa posibilidad podría ampliar las líneas de investigación, aunque hasta el momento no se acreditó que el avión haya participado en tareas petroleras.

La causa deberá esclarecer quién contrató los vuelos, qué servicios prestó la aeronave y qué responsabilidades podrían corresponder a la empresa y a sus operadores. También quedará bajo evaluación judicial el pedido de decomiso, mientras continúa la recopilación de información sobre los movimientos del avión.