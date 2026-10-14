Malvinas: Reino Unido anunció conmemoraciones para 2027 en medio de la tensión con Argentina

El Reino Unido confirmó que en 2027 realizará conmemoraciones en Malvinas por el 45.º aniversario de la guerra de 1982. El anuncio del Ministerio de Defensa británico se produjo en medio de las diferencias con Argentina por la soberanía del archipiélago y la explotación de sus recursos naturales.

“Hemos confirmado que se llevarán a cabo conmemoraciones en las islas para marcar el aniversario”, expresó el gobierno británico. La comunicación destacó que las actividades incluirán un homenaje a quienes murieron durante el conflicto.

Las autoridades también hicieron referencia a la edad de los veteranos. Señalaron que, para algunos de quienes participaron de la guerra, el próximo año podría representar uno de los últimos grandes aniversarios a los que puedan asistir.

Actividades y presencia militar en el Atlántico Sur

La funcionaria del Foreign Office, Uma Kumaran, se refirió a las conmemoraciones durante su exposición ante la Cámara de los Comunes. Indicó que habrá actividades tanto en las islas como en territorio británico.

En esa intervención también abordó el despliegue militar en el Atlántico Sur. Confirmó que el buque HMS Medway realiza tareas de patrullaje y que los aviones Typhoon de primera generación destinados en el archipiélago serán reemplazados por modelos de segunda generación en 2027.

El anuncio sobre Malvinas coincidió con una nueva instancia del reclamo argentino. El martes 13 de octubre, el Gobierno presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para detener el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.

La disputa por la explotación de petróleo

La presentación argentina busca preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental e impedir actividades que Buenos Aires considera autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido. El emprendimiento está ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

Sea Lion es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, con producción prevista para 2028. La solicitud de medidas urgentes se tramita en paralelo al procedimiento arbitral iniciado por Argentina.

Kumaran defendió ante los legisladores la posición británica sobre el proyecto. También sostuvo que la presentación argentina no constituye por sí misma un fallo internacional ni obliga a suspender las actividades, mientras Londres prepara medidas legales para proteger a las empresas involucradas.

La visita a Chile y la conexión marítima

En paralelo, el embajador británico en Chile, David Concar, visitó el martes Punta Arenas. Según la agenda oficial citada en la información publicada, el viaje se concentra en la cooperación científica antártica y los vínculos con la región de Magallanes.

La visita ocurre mientras se evalúa la reactivación de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y Malvinas, con un viaje inaugural previsto para mediados de noviembre a cargo de Easter Island Naviera. La iniciativa generó diferencias entre representantes políticos argentinos y chilenos.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó siete resoluciones relacionadas con la defensa de esa conexión comercial. En Argentina, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para retirar beneficios fiscales a empresas chilenas, sumando otro punto de controversia a la relación regional en torno al archipiélago.