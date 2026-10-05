Museo de Malvinas en Paraná: proyectan trasladar el avión del Túnel al nuevo espacio

REDACCIÓN ELONCE
El Museo de Malvinas en Paraná es el ambicioso proyecto que impulsa el Centro de Veteranos. Óscar Eguías confirmó que buscan trasladar el avión ubicado en la zona del Túnel y construir un auditorio, un cenotafio y una réplica del Cementerio de Darwin.
El Museo de Malvinas en Paraná comienza a tomar forma como uno de los proyectos más importantes del Centro de Veteranos de la capital entrerriana. La institución ya consiguió un espacio frente al gran mástil de la bandera y ahora busca avanzar con la construcción del complejo, que tendrá como uno de sus principales atractivos el avión actualmente emplazado en la zona del Túnel, que pretenden trasladar y poner en valor.
Óscar Eguías, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, explicó que conseguir el terreno fue uno de los principales obstáculos que debieron superar para comenzar a materializar una iniciativa en la que trabajan desde hace varios años. “Hace cuatro o cinco años que estamos con esto y el lugar era justamente el problema. Ya lo hemos conseguido gracias a la intendenta municipal y tenemos un lugar de privilegio frente al mástil de la bandera”, destacó.
Los veteranos también tendrán a su cargo el cuidado del mástil emplazado en el sector. “Nosotros también vamos a tener el control de ese mástil, porque me parece que somos los genuinos custodios, hoy por hoy, de ese lugar”, afirmó Eguías.
Un museo con el avión como protagonista
El proyecto no contempla solamente un edificio destinado a exhibir objetos y documentación vinculados con Malvinas. La intención es desarrollar un complejo más amplio que permita mantener viva la memoria de los veteranos y caídos, además de generar un espacio educativo y cultural abierto a la comunidad.
“La idea es construir un museo, un auditorio, una réplica del Cementerio de Darwin con una llama permanente y un cenotafio donde van a estar los nombres de todos los veteranos socios del Centro de Veteranos”, explicó Eguías.
Uno de los puntos más destacados será el traslado del avión ubicado en la zona del Túnel. La aeronave sería restaurada y pasaría a convertirse en uno de los elementos centrales del futuro museo a cielo abierto. “Tenemos la idea de hacer un museo a cielo abierto. Varias cosas tenemos dentro del Ejército y de la Fuerza Aérea, algunas otras van a venir, y la idea es que el eje central sea el avión, el avión de la rotonda, que lo vamos a trasladar, si Dios quiere”, anticipó.
Trabajan con la Fuerza Aérea para poner en valor el avión
Desde el Centro de Veteranos ya iniciaron gestiones vinculadas con el traslado y restauración de la aeronave. “Estamos en eso en este momento con la Fuerza Aérea, que nos está dando una gran mano para ponerla en valor”, señaló Eguías.
La expectativa es que el complejo transforme el sector en un punto de referencia sobre la historia de Malvinas y, al mismo tiempo, genere movimiento durante prácticamente todo el año. Actualmente, los veteranos realizan exposiciones, presentaciones y otras actividades en diferentes espacios de Paraná.
Con el nuevo museo pretenden concentrar allí buena parte de esas propuestas. “Queremos centralizar todo ahí. Inclusive, muy importante para nosotros es la vigilia del 1 de abril a la noche, donde honramos a nuestros 36 veteranos entrerrianos caídos en combate”, expresó.
El objetivo inmediato está puesto en abril de 2027
Si bien los integrantes del Centro de Veteranos no establecieron un plazo definitivo para completar todo el complejo, pretenden comenzar las obras cuanto antes. La prioridad será concretar el cenotafio y la réplica del Cementerio de Darwin.
“Queremos empezar cuanto antes para ver si llegamos con el cenotafio y la réplica del Cementerio de Darwin para el 2 de abril. Entonces llevaríamos todos nuestros actos para abril de 2027”, adelantó Eguías.
La intención es que ese sector permita realizar la vigilia del 1º de abril y el acto central del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. “Si logramos eso junto con el monumento de la bandera, ahí podemos hacer la vigilia, podemos hacer el 2 de abril, podemos hacer todo. Ese es el lugar en el mundo que vamos a tener los paranaenses y los entrerrianos”, afirmó.
Lanzaron una campaña para financiar el proyecto
El Centro de Veteranos cuenta con recursos propios que fueron reservados durante los últimos años para comenzar la obra. Sin embargo, reconocen que esos fondos no son suficientes para concretar un proyecto de semejante magnitud.
Por ese motivo, iniciaron una campaña solidaria y convocarán a particulares, empresas e instituciones para colaborar. “Todo aporte sirve. Desde 100 pesos hasta lo que sea, todo aporte sirve. Vamos a convocar a los empresarios. La idea es que esto lo haga la sociedad junto con nosotros, junto con el gobierno provincial y municipal”, explicó el presidente de la institución.
Eguías sostuvo que cuentan con el acompañamiento de las autoridades municipales y provinciales para avanzar. La expectativa es combinar recursos propios, aportes de la comunidad, materiales y asistencia estatal para desarrollar progresivamente las distintas etapas.
“Precisamos hacerlo entre todos”
Los veteranos remarcaron que el Museo de Malvinas en Paraná no pretende ser únicamente un proyecto institucional, sino convertirse en un patrimonio para la ciudad, la provincia y quienes quieran conocer la historia de la guerra y mantener viva la memoria de los combatientes.
“Malvinas nos une, la sociedad nos une. Este es un proyecto que nos queda, que le va a quedar al pueblo argentino. Me parece que esto es importante”, sostuvo Eguías.
En paralelo, el Centro de Veteranos sigue un proyecto legislativo que contempla un reconocimiento por los 45 años de la Guerra de Malvinas. Según explicaron, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en Diputados y pasó al Senado para continuar su tratamiento.
Al dimensionar el desafío que tienen por delante, Eguías insistió en la necesidad de involucrar a toda la comunidad para concretar el museo y trasladar el avión. “Es importante lo que estamos haciendo porque es excesivamente ambicioso. Solos no lo podemos hacer. Precisamos hacerlo entre todos”, concluyó.