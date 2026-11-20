El reclamo salarial de enfermeros se hizo escuchar este viernes durante el XVIII Congreso Entrerriano de Enfermería y IX Encuentro de Estudiantes, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Trabajadores del sector manifestaron su descontento mediante carteles, aplausos y cánticos frente a autoridades provinciales.

La protesta se produjo mientras funcionarios del Ministerio de Salud exponían ante un auditorio integrado por casi 400 profesionales y estudiantes de Enfermería. Los manifestantes exigieron salarios dignos y aprovecharon la presencia de las autoridades para visibilizar su situación.

En ese contexto, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, tomó la palabra y cuestionó la modalidad elegida por los trabajadores, aunque reconoció la legitimidad del reclamo.

Valentinuz cuestionó la modalidad de protesta

“Como persona que estoy a favor de los reclamos, pero me parece que esta es una jornada de ustedes, donde ustedes se capacitan”, expresó el funcionario. Sus declaraciones provocaron aplausos de algunos asistentes, mientras otros continuaron manifestándose.

“Creo que hacer el reclamo es justo y necesario, pero se debe hacer el reclamo en los lugares que son correctos, no en un lugar donde uno se está capacitando, donde se está formando”, sostuvo Valentinuz.

En esa línea, consideró que la manifestación terminó afectando el desarrollo del encuentro. “Me parece humildemente que es opacar este hermoso Congreso”, señaló.

“Me da vergüenza ajena”, afirmó el funcionario

El secretario provincial también hizo referencia al diálogo con las organizaciones sindicales y destacó la actitud de quienes permanecieron participando de las actividades. “A pesar de que he recibido a todos los gremios, también hay gremios que, a pesar de estar en disconformidad, están en silencio y participando de esta jornada como debe ser”, manifestó.

Finalmente, Valentinuz expresó su malestar por lo sucedido. “Pido disculpas por este momento, me da vergüenza ajena y pido disculpas por las formas, ya que no es mi manera de actuar”, afirmó, según pudo conocer Elonce.

“Una de las cosas fundamentales es que hay que hacer lo que se debe y no lo que se quiere”, concluyó.