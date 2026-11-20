El gobernador Rogelio Frigerio participó del cierre de un programa de formación del CFI y remarcó la importancia de contar con funcionarios capacitados. “Lo más importante es la gente que lleva adelante las políticas públicas”, sostuvo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó la importancia de la capacitación de los equipos técnicos del Estado para impulsar el desarrollo provincial, durante el cierre del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La actividad se desarrolló este viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a dirigentes y profesionales de distintas provincias.
Durante su participación en el Panel de Gobernadores, Frigerio remarcó que la preparación de los funcionarios constituye un aspecto fundamental para mejorar la administración pública y garantizar la implementación de políticas de desarrollo.
“Lo más importante, más allá de cualquier otra cosa, es la gente que lleva adelante las políticas públicas”, afirmó el mandatario, quien puso el acento en la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos provinciales.
La importancia de los recursos humanos en el Estado
La jornada fue moderada por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien orientó el intercambio hacia los principales desafíos de las administraciones provinciales.
En ese marco, Frigerio valoró el acompañamiento del organismo en materia de financiamiento e inversiones, aunque señaló que la formación de los recursos humanos representa un aspecto determinante para alcanzar los objetivos de gestión.
“Faltaba una pata fundamental que, cuando gobernamos, nos damos cuenta de que quizá es el factor que más determina el éxito de la gestión: los recursos humanos”, expresó.
En ese sentido, destacó la creación de espacios de capacitación destinados a profesionales y funcionarios de las distintas jurisdicciones. “Esta Escuela Federal de Desarrollo cubre ese faltante”, sostuvo.
Las condiciones necesarias para el desarrollo
Al analizar el escenario económico, el gobernador consideró que el orden fiscal y la superación de las restricciones externas constituyen condiciones necesarias para el crecimiento, pero advirtió que deben estar acompañadas por una administración pública eficiente.
“El desarrollo no se genera por sí solo; hacen falta políticas públicas y las políticas públicas las determina la gente que tiene la responsabilidad de llevarlas adelante, que obligadamente tiene que estar preparada para los desafíos del siglo XXI”, manifestó.
De esta manera, Frigerio planteó que la capacitación permanente de los funcionarios resulta indispensable para afrontar los desafíos de las provincias y mejorar la implementación de las políticas públicas.
Un encuentro federal con representantes de distintas provincias
Durante su intervención, el mandatario también destacó la diversidad de los participantes, provenientes de diferentes provincias y espacios políticos, unidos por su interés en la gestión pública.
Al recordar una conversación previa con Lamothe, relató que el objetivo central de la convocatoria había sido transmitir una perspectiva positiva sobre el futuro del país. “Le preguntamos a la organización cuál era el objetivo fundamental de este encuentro e Ignacio dijo: 'hay que transmitir esperanza'”, recordó.
Finalmente, Frigerio valoró el compromiso de quienes participaron del programa y la posibilidad de fortalecer los vínculos entre los equipos técnicos provinciales. “Me llevo de esta reunión una gran dosis de esperanza de cara a los enormes desafíos que todavía tenemos por delante”, concluyó.