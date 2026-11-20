La intervención abarcará 1.095 metros cuadrados del inmueble ubicado en calle Dean J. Álvarez y tendrá un plazo de ejecución de 240 días corridos.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante la puesta en valor del edificio de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ubicado en calle Dean J. Álvarez Nº 31/33 de Paraná. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 1.785 millones de pesos y contempla la refuncionalización y reparación de 1.095 metros cuadrados, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y fortalecer la prestación de los servicios que brinda el organismo.
El inmueble se conforma de dos plantas y presenta deterioros propios del paso del tiempo, requiriendo adecuaciones funcionales y la actualización de sus instalaciones. En planta baja funcionan las áreas de atención al público, el Archivo General, el Centro de Documentación Rápida, Concentraciones y el Centro Conservador; mientras que en planta alta se encuentran la Dirección, secretarías, Mesa de Entradas y distintas oficinas administrativas.
La apertura de sobres para la presentación de oferentes se realizará el miércoles 16 de diciembre, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ubicado en calle De la Puente Nº 220, Paraná. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 240 días corridos.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la intervención apunta a modernizar la capacidad operativa del organismo: "Con esta obra buscamos que tanto los vecinos que vienen a hacer un trámite como los trabajadores cuenten con un edificio funcional, ágil y acorde a las exigencias actuales, superando años de desgaste edilicio".
Por su parte, el director del Registro Civil, Luciano Fettolini, sostuvo: "Estamos muy felices con las mejoras edilicias programadas en el edificio del Registro Civil, el objetivo es optimizar la atención a la ciudadanía y brindar condiciones de trabajo dignas y seguras para todo nuestro personal. Estas obras de reparación y mantenimiento responden a una decisión prioritaria para modernizar los espacios públicos, garantizando que un servicio esencial y cotidiano para los vecinos se preste en instalaciones modernas, accesibles y acordes a las necesidades actuales."
La intervención contempla la reorganización de ambas plantas, la adecuación de oficinas y espacios de atención, la reparación de cubiertas, la renovación de sanitarios, carpinterías, revestimientos, solados y cielorrasos. También se actualizarán las instalaciones eléctricas, iluminación, climatización y red de datos, incorporando mejoras que permitan garantizar mayor seguridad, confort y eficiencia en el funcionamiento cotidiano del edificio.
En materia de accesibilidad, el proyecto prevé construir una rampa, adecuar las circulaciones internas e incorporar un ascensor, además de sumar un montacargas para el traslado de documentación y archivos. Estas mejoras agilizarán el trabajo diario del personal y garantizarán un recorrido cómodo e inclusivo para quienes concurren a tramitar su documentación.
Presentación de ofertas y pliegos
La venta de pliegos de la Licitación Pública 15/2026, estará disponible hasta el 27 de noviembre, mientras que las consultas técnicas podrán efectuarse hasta el 2 de diciembre de 2026 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, de 7 a 13, o mediante correo electrónico a direcciongeneralarq@gmail.com, con copia a minplan@entrerios.gov.ar.
Para más información acceder al siguiente LINK: https://www.entrerios.gov.ar/minplan/contrataciones/lpn_dgayc_2026-15