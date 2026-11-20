Un presunto femicidio seguido de suicidio conmocionó este viernes a la ciudad de Santa Fe, donde un hombre y una mujer, ambos integrantes de la Policía provincial, fueron encontrados muertos dentro de una vivienda de barrio Alfonso. El hecho ocurrió alrededor de las 8:25 en un domicilio de calle Corrientes al 4100, luego de que vecinos escucharan gritos y disparos. Los investigadores sospechan que el efectivo asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida.

Las víctimas tenían aproximadamente 30 años y prestaban servicios en la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente sus identidades, publicó Aire de Santa Fe.

La principal hipótesis surgió a partir de la disposición de los cuerpos y de un arma de fuego encontrada junto al hombre. Sin embargo, la mecánica del hecho deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Los vecinos escucharon gritos y disparos

El episodio se registró durante la mañana de este viernes en una vivienda ubicada en calle Corrientes al 4100, en jurisdicción de barrio Alfonso.

De acuerdo con los primeros testimonios, vecinos escucharon una discusión proveniente del interior del inmueble. En ese contexto, una mujer habría gritado “Dejá a mi hijo”, antes de que se escucharan detonaciones de arma de fuego.

Ante la situación, los residentes de la zona se comunicaron inmediatamente con la Central de Emergencias 911 para solicitar la intervención policial.

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico de la capital santafesina llegaron al domicilio y encontraron los cuerpos sin vida de ambas personas.

Investigan un femicidio seguido de suicidio en Santa Fe (foto Aire de Santa Fe)

Investigan un femicidio seguido de suicidio

Según la información preliminar, los investigadores encontraron un arma de fuego junto al cuerpo del hombre.

La posición de los cadáveres y los primeros indicios recogidos en la vivienda llevaron a considerar la hipótesis de que el policía habría disparado contra su pareja y luego se habría suicidado de un balazo en la cabeza.

No obstante, las circunstancias del episodio permanecen bajo investigación y se aguardan los resultados de los estudios criminalísticos para determinar cómo ocurrieron las muertes.

Tras el hallazgo, se dio intervención a las autoridades de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el lugar trabajaron integrantes de la Brigada de Femicidios de la PDI y personal de la Fiscalía de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los peritos realizaron tareas de relevamiento de la escena y recolección de evidencias para reconstruir lo sucedido.

Es el segundo presunto femicidio de la semana en Santa Fe

El hecho se produjo pocos días después del asesinato de Yazmina Cañón, ocurrido el lunes 16 de noviembre en barrio Alvear de la capital provincial.

La mujer fue encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en calle Córdoba al 2200, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la situación.

Cuando los efectivos policiales ingresaron al inmueble, constataron que la víctima presentaba una herida de arma blanca a la altura del tórax.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras que la Policía de Investigaciones comenzó a reunir elementos para esclarecer el crimen.

En el marco de esa investigación, agentes de la División Homicidios y de la Brigada de Femicidios detuvieron a una mujer de 28 años, identificada por sus iniciales K. D. C.

La sospechosa tenía un pedido de detención vigente y fue localizada durante un patrullaje preventivo en calle República de Siria al 4400.

La medida había sido ordenada por la fiscal Vivian Galeano, integrante de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

En la misma causa también habían sido detenidas otras dos personas. Una de ellas, una mujer de 28 años identificada como M. R., recuperó posteriormente la libertad por disposición de la fiscal.

En tanto, permanecía detenido un hombre de 27 años, identificado como J. C. S., quien mantenía una relación de pareja con la víctima.

La investigación continuaba para establecer las responsabilidades de las personas involucradas en el asesinato.