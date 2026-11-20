Los peajes de las rutas nacionales concesionadas avanzan hacia un esquema de cobro automático, con el 31 de diciembre de 2026 como plazo general para completar la transición. Desde el 1.º de enero de 2027, el cambio alcanzará a las estaciones que finalicen esa adecuación.

El cronograma está establecido en el Decreto 733/2025, que contempla carriles automáticos con barreras o sistemas sin barreras, conocidos como free flow. La normativa también permite que Vialidad Nacional modifique el plazo cuando las características de un tramo o estación lo justifiquen.

La medida tiene alcance nacional sobre las rutas concesionadas de esa jurisdicción. Las autopistas y rutas provinciales mantienen sus propias condiciones, por lo que no todas dejarán de recibir efectivo al mismo tiempo.

Cómo se pagarán los peajes automáticos

El nuevo esquema contempla el uso de TelePASE, que identifica el vehículo mediante un dispositivo adherido al parabrisas y cobra el paso a través del medio de pago asociado. En los carriles canalizados, la lectura permite levantar la barrera automáticamente.

Otra modalidad es el pago electrónico mediante terminales, con tarjetas sin contacto o billeteras virtuales a través de códigos QR. Esta alternativa requiere detener el vehículo y realizar la operación antes de continuar.

En los peajes con free flow, los vehículos pasan por debajo de pórticos de lectura sin encontrar barreras. La automatización, por lo tanto, puede adoptar distintas formas según la infraestructura de cada corredor.

Qué cambia en los accesos Norte y Oeste

En Acceso Norte y Acceso Oeste ya se incorporaron pagos con tarjetas, dispositivos NFC y códigos QR como alternativas al efectivo. Según un informe de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, TelePASE concentraba el 93,6% de las transacciones a mediados de noviembre.

Las concesionarias también advirtieron sobre la diferencia tarifaria entre modalidades. En esas trazas, quienes abonan mediante otros sistemas pagan el doble de la tarifa correspondiente a TelePASE.

Para promover la adhesión, las empresas anunciaron campañas informativas del 24 al 30 de noviembre y del 14 al 20 de diciembre. Se realizarán en las estaciones de Tigre, Tortuguitas, Pacheco, Ituzaingó y Luján, donde distribuirán información y obleas para completar el registro.

Dónde se podrá seguir pagando en efectivo

Las vías provinciales administradas por Aubasa no están alcanzadas por el mismo cronograma nacional. Según lo informado, durante el verano conservarán el pago en efectivo en estaciones de la Autopista Buenos Aires–La Plata y de las rutas hacia la Costa Atlántica.

Esto comprende las rutas provinciales 2, 11, 63, 56 y 74, de acuerdo con el recorrido y la estación utilizada. El Camino del Buen Ayre tampoco tiene la obligación de adoptar el calendario nacional desde el 1.º de enero.

Antes de viajar, será necesario revisar los medios habilitados en los peajes de cada trayecto. La jurisdicción, la concesionaria y el avance de la reconversión determinarán si se podrá utilizar efectivo, pago electrónico o únicamente cobro automático.