Descuento en peajes con TelePASE: qué bancos participan y cuánto podés recuperar

Los conductores que pagan peajes con TelePASE pueden recuperar el 50% de lo que gastan en autopistas adheridas de Buenos Aires si vinculan el dispositivo a MODO. El reintegro puede llegar a $40.000 por usuario al alcanzar el tope en las cuatro concesionarias participantes.

El límite es de $10.000 por concesionaria durante toda la promoción. Para llegar a ese monto, hay que acumular $20.000 en pasadas en cada red, lo que equivale a un gasto total de $80.000 para obtener la devolución máxima.

La campaña comenzó el 1 de septiembre de 2026 y está prevista hasta el 28 de febrero de 2027. Puede terminar antes si se agota el presupuesto de $1.554 millones destinado a los reintegros.

Qué autopistas y rutas participan

De acuerdo con los términos de MODO, el beneficio abarca las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Arturo Illia, además del Paseo del Bajo, bajo la administración de AUSA. Las pasadas en esos tramos se acumulan dentro del mismo tope de $10.000.

En la red de AUBASA están incluidas la autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta Provincial 6 y las vías del Sistema Integrado del Atlántico. Este último reúne los corredores hacia la Costa.

Los otros dos corredores son el Acceso Norte, operado por Autopistas del Sol (AUSOL), y el Acceso Oeste, a cargo del Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Cada uno tiene su propio límite de devolución.

Qué bancos y billeteras están adheridos

Desde la app de MODO se pueden usar tarjetas de crédito, débito o prepagas de Banco Ciudad, Macro, ICBC, Supervielle, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz. También participan las billeteras Buepp y YOY.

Quienes prefieran gestionar TelePASE desde la aplicación de su entidad pueden hacerlo mediante las integraciones de Macro, ICBC, Supervielle, Banco Ciudad y Buepp. El listado es más acotado que el disponible en la app de MODO.

La promoción exige contar con una cuenta en la entidad que emitió la tarjeta y asociarla a MODO dentro de los 15 días posteriores al pago. También requiere que el usuario esté al día con los productos de esa entidad.

Cómo activar el reintegro

Para empezar, hay que abrir la sección TelePASE en MODO o en una app bancaria habilitada e ingresar la patente. Desde allí se puede asociar un dispositivo existente o gestionar uno nuevo y elegir la tarjeta para el débito automático de las pasadas.

El dispositivo debe estar registrado a nombre de quien solicita el beneficio. El tope se calcula por usuario y concesionaria, incluso si la persona tiene varios vehículos asociados.

Una vez habilitado el cobro automático, el reintegro se deposita en la cuenta bancaria vinculada dentro de los 30 días posteriores a cada transacción. La promoción se aplica todos los días en los corredores incluidos.