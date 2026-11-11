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El Papa León XIV visita la cárcel de Devoto en una de sus últimas actividades en el país 

El Papa León XIV se encuentra en la cárcel de Devoto, donde los presos brindan sus testimonios ante el Santo Padre. Luego partirá hacia Luján para celebrar una misa.

11 de Noviembre de 2026
El Papa en Devoto
El Papa en Devoto

El Papa León XIV se encuentra en la cárcel de Devoto, donde los presos brindan sus testimonios ante el Santo Padre. Luego partirá hacia Luján para celebrar una misa.

En la mañana de este miércoles el Papa León XIV dio inicio a sus últimas actividades en la Argentina.

 

Pasadas las 8 llegó hasta la cárcel de Devoto, donde permanece junto a 72 presos, algunos de los cuales están brindando su testimonio. La visita durará aproximadamente 30 minutos.

 

Posteriormente, el Santo Padre se trasladará hasta la Basílica de Luján donde una multitud lo espera para participar de la misa, prevista para las 10.

 

 

A las 14, se trasladará al aeropuerto de Ezeiza donde se irá del país rumbo a Perú. Minutos antes, en el mismo aeropuerto, tendrá una ceremonia de despedida.

 

Así amaneció Luján a la espera del Santo Padre

Temas:

Cárcel de Devoto León XIV
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