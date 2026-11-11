Tras el encuentro con el Papa, la CGT pidió una mesa diálogo

Tras el encuentro del Papa León XIV con el mundo del Trabajo, con guiños a sindicatos y movimientos sociales, la CGT salió a pedir una mesa diálogo con empresarios y el Gobierno y un cambio de política económica. Lo hizo a través de un documento dirigido al Papa, donde destacaron algunos fragmentos de su discurso. En diálogo con Ámbito, uno de sus secretarios generales, Cristián Jerónimo, dejó una advertencia: "La gente ya no tiene tanta paciencia".

"Es una oportunidad para construir un ámbito de diálogo entre el sector sindical y el empresarial", afirmó Jerónimo sobre las palabras de León XIV. La Confederación General del Trabajo (CGT) salió del encuentro fortalecida. En todos sus medios salieron a destacar frases como "el sindicato es una institución indispensable" y la "economía debe estar al servicio de la persona". Que una figura mundial deje este tipo de definiciones, fortalece los reclamos de los sindicatos. O al menos, así lo piensan en Azopardo 802.

El documento difundido este martes está formalmente dirigido al Papa, pero en realidad es un mensaje para el ámbito local. A partir de la concordancia con la mayoría de lo dicho en la UCA, la CGT reproduce algunos fragmentos y refuerza sus reclamos históricos. "La paz social no se construye silenciando los conflictos, sino generando mecanismos para resolverlos", afirman. Para ello, proponen una mesa de diálogo donde participen los representantes de la fuerza del trabajo, del capital inversor y de los diferentes estamentos del Estado.

En la UCA participaron empresarios, sindicatos y movimientos sociales. La CGT llevó una delegación importante, cerca de un centenar.

Entre otras demandas, la CGT pide generar empleo de calidad, recuperar el poder adquisitivo, promover la industria y que el crecimiento económico tenga una traducción concreta en la calidad de vida de las personas y de las familias. No es un dato menor, teniendo en cuenta las encuestas donde el Gobierno pierde imagen positiva. "Creo que el clima social va a cambiar más que el político. La gente ya no tiene tanta paciencia", advierte Jerónimo.

Estado, IA y justicia social

El documento retoma la reivindicación de la justicia social hecha por León XIV y la ubica entre las tradiciones argentinas y la define como un principio ordenador de la comunidad. Sin mencionarlo, con el discurso papal en la mano, la CGT sale a discutirle al presidente Javier Milei, quien definió a la justicia social como una "aberración".

Otro debate con la línea libertaria es la reivindicación del rol del Estado. Destacaron la frase de León XIV sobre el compromiso "insustituible" de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables y afirmaron que "el Estado tiene responsabilidades indelegables en la protección de derechos, la promoción del desarrollo, la regulación de las relaciones económicas y la garantía de condiciones de igualdad".

Otro apartado fue el de la inteligencia artificial (IA). Es un tema al que León XIV le otorgó mucha preponderancia al punto de dedicarle una encíclica. El temor de los sindicatos es que el avance tecnológico provoque la perdida de fuentes de trabajo. En el documento reiteraron el reclamo de que los trabajadores tenga un lugar en la discusión sobre los avances tecnológicas y los modos de mitigar las consecuencias.