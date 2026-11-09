El papa León XIV se reunió con cinco víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia en Argentina

El papa León XIV mantuvo este lunes una reunión con cinco personas que sufrieron abusos por parte de integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas en Argentina. El encuentro se desarrolló en la nunciatura apostólica, antes de que el Pontífice se trasladara a la Universidad Católica Argentina (UCA) para participar de una actividad con representantes del mundo del trabajo.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, el Papa conversó individualmente con cada una de las víctimas, escuchó sus historias y recibió propuestas para fortalecer los procesos de reparación y acompañamiento dentro de la institución religiosa.

La reunión se extendió durante más de una hora. Al finalizar, León XIV les impartió su bendición y agradeció el encuentro y sus testimonios de fe.

Foto: Tiziana FABI / AFP

El compromiso del Papa con las víctimas de abusos

A través de un comunicado oficial, el Vaticano señaló que el Pontífice manifestó su cercanía no solamente a las cinco personas que participaron del encuentro, sino también a otras víctimas con las que no fue posible reunirse.

Además, expresó su voluntad de reforzar los caminos de protección, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia.

La reunión formó parte de la agenda de León XIV durante su visita apostólica a la Argentina y se produjo en un contexto de reclamos de sobrevivientes de abusos por una mayor transparencia y respuestas institucionales.

Reclamos de otras organizaciones de víctimas

La reunión también estuvo atravesada por cuestionamientos de organizaciones que habían solicitado un encuentro con el Pontífice y no fueron incluidas.

Entre ellas se encontraban mujeres que denunciaron situaciones de trata y explotación laboral en centros vinculados al Opus Dei, además de sobrevivientes de abusos en instituciones religiosas.

Según informó Associated Press, representantes de estas organizaciones cuestionaron que la selección de las cinco personas que se reunieron con León XIV quedara en manos de autoridades de la Iglesia argentina y reclamaron mayor transparencia en el procedimiento.

De esta manera, el encuentro dejó un mensaje de cercanía del Papa hacia quienes sufrieron abusos dentro de instituciones eclesiásticas, aunque también puso de manifiesto los reclamos pendientes de distintos grupos de sobrevivientes.

La actividad se desarrolló antes de que León XIV continuara con su agenda en Buenos Aires, que incluyó un encuentro con empresarios, sindicalistas y trabajadores en la Universidad Católica Argentina.