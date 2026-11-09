Anuncian tormentas en Entre Ríos y luego un fuerte ascenso de las temperaturas

REDACCIÓN ELONCE
Las tormentas llegarían a Entre Ríos entre la noche del martes y el miércoles, con lluvias de distribución irregular. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó máximas de hasta 34 grados para el viernes en Paraná, después de jornadas marcadas por la inestabilidad.
Las tormentas en Entre Ríos comenzarían a desarrollarse durante la noche del martes 10 de noviembre y podrían continuar durante el miércoles 11, de acuerdo con las previsiones meteorológicas. El avance de una perturbación atmosférica desde el oeste del país favorecerá la formación de lluvias y chaparrones en distintas zonas del Litoral, mientras que hacia el final de la semana se espera un marcado aumento de las temperaturas.
Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Paraná tendrá una máxima de 28 grados el martes, con condiciones que comenzarán a desmejorar hacia la noche. Para ese período, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.
El miércoles continuará la inestabilidad en la capital entrerriana, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 29. Las probabilidades de lluvias serán mayores durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad.
Cuándo llegarán las tormentas a Entre Ríos
El avance de un sistema de inestabilidad desde la región cordillerana favorecerá el desarrollo de tormentas inicialmente en Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. Posteriormente, los fenómenos se extenderán hacia el centro del país.
Durante la noche del martes, las tormentas alcanzarán sectores de Santa Fe y Entre Ríos, mientras que también podrían registrarse precipitaciones en Córdoba, el norte de La Pampa y distintas zonas de Buenos Aires.
Para el miércoles, una vaguada en los niveles altos de la atmósfera mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de chaparrones y tormentas de distribución irregular desde el norte bonaerense hacia el Litoral. Los fenómenos podrían ser más importantes en Corrientes, con algunas tormentas también en Misiones.
Qué se espera en Paraná durante el martes y miércoles
El SMN anticipó que el martes comenzará con condiciones mayormente estables en Paraná. Durante la mañana y la tarde, las temperaturas ascenderán desde los 14 hasta los 28 grados, con cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, hacia la noche aumentará la probabilidad de tormentas, con valores de entre el 40% y el 70%. Los vientos previstos se mantendrán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada, según la información publicada.
El miércoles comenzará con probabilidad de tormentas de entre el 40% y el 70% durante la madrugada. Por la mañana y la tarde, las posibilidades de precipitaciones oscilarán entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche disminuirán hasta el 0%.
Las temperaturas subirán hasta los 34 grados
Una vez superado el período de inestabilidad, se espera un importante ascenso de las temperaturas en Paraná y sus alrededores.
Para el jueves 12 de noviembre, el organismo nacional anticipó una mínima de 17 grados y una máxima de 30, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El viernes 13 sería la jornada más calurosa del período, con una máxima prevista de 34 grados y una mínima de 19. Las condiciones se mantendrían estables, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.