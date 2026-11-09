Las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% en 2026 y superaron los 38 millones de kilos

Las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% interanual en lo que va de 2026 y superaron los 38 millones de kilos comercializados en mercados internacionales. Los datos fueron difundidos este lunes por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien destacó el desempeño del sector yerbatero argentino.

A través de una publicación en sus redes sociales, la funcionaria señaló que la actividad continúa ampliando su presencia internacional y encuentra "nuevas oportunidades para producir y vender al exterior". El incremento registrado alimenta las expectativas de alcanzar un nuevo récord histórico de exportaciones.

El crecimiento se produce en un contexto en el que las cooperativas agrícolas tienen una participación destacada en los envíos internacionales. Estas organizaciones reúnen a productores y participan en distintas etapas de la actividad, desde la producción hasta la comercialización de yerba mate.

Las cooperativas que lideran las exportaciones

Entre las entidades destacadas por Pettovello aparecen Playadito, perteneciente a la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig; Santo Pipó, vinculada a Piporé; y Montecarlo. Según la información difundida, estas firmas se posicionaron entre las principales protagonistas de los volúmenes exportados.

La ministra puso especial énfasis en el papel del cooperativismo dentro de la cadena yerbatera. Su participación resulta relevante para organizar la producción y canalizar las ventas hacia compradores internacionales, especialmente en una actividad con fuerte presencia de productores agrícolas.

El aumento del 4% representa una evolución positiva de las cantidades exportadas respecto del mismo período del año anterior. Sin embargo, los datos comunicados corresponden al volumen comercializado y no incluyen precisiones sobre los ingresos en dólares ni sobre los principales países compradores.

En 2026, las exportaciones de yerba mate crecieron un 4% interanual y ya superan los 38 millones de kilos. El sector yerbatero encuentra nuevas oportunidades para producir y vender al exterior, en una tendencia que busca llevar a la Argentina a un nuevo récord de exportaciones. Las cooperativas son protagonistas de este proceso, con Playadito, Santo Pipó y Montecarlo a la cabeza de los envíos internacionales. Más libertad para producir, crecer y llevar el trabajo y la producción argentina al mundo. @JMilei — Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 9, 2026

Expectativas de un nuevo récord para la yerba mate

Desde el Gobierno nacional vincularon estos resultados con la política de apertura comercial y los incentivos a la producción privada impulsados durante la gestión del presidente Javier Milei, orientados a ampliar la presencia de productos argentinos en mercados internacionales, según informó Agencia Noticias Argentinas.

La proyección de un nuevo récord dependerá de cómo evolucionen los embarques durante los próximos meses. Por el momento, el volumen acumulado de más de 38 millones de kilos constituye el principal indicador difundido sobre el desempeño exportador del sector en 2026.

Con las cooperativas entre los principales actores de las ventas externas, la actividad yerbatera busca consolidar su crecimiento internacional. Las cifras comunicadas por Pettovello reflejan un incremento interanual y mantienen abiertas las expectativas sobre el cierre del año.