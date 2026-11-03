Argentina se destaca entre los principales exportadores mundiales de 52 productos agroindustriales

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales de productos agroindustriales, según un informe basado en datos de Naciones Unidas y difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El relevamiento destaca la participación del país en el comercio internacional y su posicionamiento en diferentes cadenas productivas.

De acuerdo con las cifras difundidas, Argentina integra el grupo de los cinco mayores exportadores del mundo en 26 productos agroindustriales. Además, se encuentra entre los primeros 20 puestos del ranking internacional en un total de 52 productos.

Entre los rubros destacados aparecen la yerba mate, el maní, los derivados del girasol y el jugo de limón, producciones que tienen una presencia significativa en los mercados internacionales y representan distintas actividades de las economías regionales argentinas.

La competitividad de la agroindustria argentina

El informe pone de relieve la diversidad de la producción nacional, que abarca desde cultivos extensivos hasta alimentos elaborados y productos con distintos niveles de industrialización.

En ese contexto, de acuerdo a lo informado por Agencia Noticias Argentinas, el economista y vocero del Gobierno Adrián Ravier sostuvo que "el campo argentino, con menos trabas, compite y gana", al referirse a la capacidad del sector para posicionarse frente a otros países exportadores.

Desde el ámbito agroindustrial consideran que estos resultados reflejan la competitividad de las cadenas productivas y su capacidad para abastecer mercados internacionales, generar divisas y sostener actividades económicas vinculadas con la producción y la transformación de materias primas.

El peso de las exportaciones en la economía nacional

La presencia argentina en los rankings mundiales también evidencia la importancia de las economías regionales, cuyos productos permiten diversificar la oferta exportadora más allá de los principales cultivos agrícolas.

El posicionamiento internacional del maní, el girasol y otros productos resulta especialmente relevante para las provincias productoras, donde estas actividades impulsan cadenas de comercialización, transporte y procesamiento industrial.

Con 52 productos ubicados entre los 20 principales exportadores mundiales, la agroindustria mantiene un papel central en la inserción comercial de Argentina y en la generación de ingresos provenientes de los mercados externos.