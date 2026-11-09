Créditos hipotecarios para jubilados: hasta qué edad se pueden pagar y cómo solicitarlos

Los créditos hipotecarios para jubilados y pensionados de ANSES ofrecen una alternativa para quienes buscan comprar una vivienda mediante la línea +Hogares del Banco Nación. El financiamiento se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y contempla condiciones específicas relacionadas con la edad, los ingresos y la capacidad de devolución.

Uno de los aspectos centrales es que el préstamo debe estar cancelado antes de que el titular cumpla 85 años. Además, la entidad permite incorporar familiares como cotitulares o codeudores, una posibilidad que puede ampliar los ingresos considerados para determinar el monto de financiación.

La iniciativa cuenta con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Según la información difundida, el organismo transfirió $72.000 millones al Banco Nación mediante dos convocatorias destinadas a ampliar la disponibilidad de fondos para créditos hipotecarios.

Hasta qué edad pueden acceder los jubilados

La edad del solicitante es determinante porque condiciona el período disponible para devolver el dinero. Por ejemplo, una persona de 65 años tendría un margen máximo de 20 años, mientras que alguien de 70 años dispondría de hasta 15 años para cancelar el préstamo.

En el caso de los jubilados de 75 años, el límite por edad permitiría una devolución de hasta 10 años. Para quienes tienen 80 años, ese margen se reduciría a cinco años. Estos ejemplos son orientativos y no garantizan que el banco ofrezca efectivamente esos plazos.

La entidad debe evaluar cada solicitud y verificar que se cumplan las condiciones crediticias vigentes. Por eso, antes de iniciar el trámite, resulta necesario consultar qué plazos están disponibles según la edad y las características de la operación.

Qué ingresos se necesitan para solicitar el préstamo

Otro requisito importante es que la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos computables. Esto significa que el banco analiza cuánto dinero percibe mensualmente el solicitante y determina qué compromiso de pago puede asumir.

En noviembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio asciende a $444.158,46 tras la actualización por movilidad. Sin embargo, percibir ese ingreso no implica acceder automáticamente al crédito, ya que también intervienen la evaluación financiera y las condiciones particulares de cada operación.

Para mejorar la capacidad de financiación, los interesados pueden sumar familiares como cotitulares o codeudores, siempre que cumplan las exigencias de la entidad. Esta alternativa permite considerar ingresos adicionales y podría facilitar el acceso a un préstamo de mayor monto.

Cómo funcionan los préstamos hipotecarios UVA

Los créditos se expresan en UVA, una unidad cuyo valor se actualiza de acuerdo con la inflación. Por lo tanto, tanto el capital pendiente como el equivalente en pesos de las cuotas pueden aumentar durante el período de devolución.

Esta característica debe considerarse antes de asumir una obligación de largo plazo. Aunque el préstamo permite financiar la adquisición de una vivienda, su evolución dependerá del ajuste de la UVA y de las condiciones financieras pactadas con el banco.

Los jubilados también cuentan con líneas de créditos personales del Banco Nación que pueden alcanzar los $50 millones. No obstante, son productos diferentes de los hipotecarios, con requisitos, destinos y condiciones de devolución propios.

Cómo iniciar el trámite en el Banco Nación

Los interesados deben ingresar al sitio oficial del Banco Nación, buscar la sección de créditos hipotecarios y acceder a la plataforma +Hogares. Allí podrán completar la información personal y económica requerida para iniciar la solicitud.

El procedimiento incluye indicar el destino del financiamiento y presentar la documentación solicitada. Posteriormente, el banco analiza los ingresos, la edad, los antecedentes crediticios y la capacidad de pago antes de resolver si corresponde aprobar la operación.

La aprobación no es automática ni existe un monto garantizado para todos los jubilados, según informó Canal 26. El importe disponible y el plazo de devolución dependen de cada solicitante, por lo que se recomienda consultar las condiciones vigentes y evaluar especialmente el impacto de los ajustes UVA sobre las cuotas futuras.