Ampliaron el acceso a los créditos hipotecarios financiados con fondos de ANSES: qué cambió

El Gobierno modificó las condiciones de acceso a los créditos hipotecarios financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Desde la segunda etapa del programa, el préstamo dejó de estar reservado a la primera vivienda y podrá alcanzar a quienes tengan una propiedad a su nombre, pero no puedan disponer de ella para vivir.

El Banco Central informó el cambio en la Comunicación "B" 13240, que estableció las condiciones de la segunda licitación de fondos para el programa. El nuevo criterio contempla el financiamiento para una vivienda única o de ocupación permanente.

Las solicitudes se presentan ante los bancos participantes. Cada entidad evalúa la situación habitacional del interesado, la documentación respaldatoria y su capacidad de pago.

Quiénes pueden solicitar el préstamo

El programa admite a personas que no sean titulares de otra vivienda. También contempla a quienes figuren como propietarios, pero puedan demostrar que el inmueble no está disponible para su uso.

Entre los casos que podrían quedar comprendidos están los de quienes heredaron una parte de una propiedad que no pueden habitar. También podrían solicitar el financiamiento los titulares de un inmueble cuyo usufructo corresponde a otra persona.

Otro supuesto es el de quienes cedieron el uso de una vivienda a terceros. En esos casos, el banco determinará qué documentación acepta para acreditar la situación y si el solicitante reúne las condiciones crediticias.

Monto máximo, tasa y plazo de devolución

Los créditos hipotecarios de esta línea tienen un tope de 150.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por operación. El plazo mínimo de devolución es de 15 años y la tasa de interés máxima es del 7,5% anual sobre el capital ajustado en UVA.

El financiamiento puede destinarse a comprar o construir una vivienda. El programa también admite préstamos para ampliar o refaccionar un inmueble.

La UVA se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de los precios. Por eso, el equivalente en pesos del saldo adeudado y de las cuotas varía con la inflación.

Cómo evolucionó el crédito hipotecario en octubre

El saldo total de los créditos hipotecarios del sistema financiero llegó a $9,6 billones en octubre, según un informe de First Capital Group elaborado con datos del Banco Central. Durante el mes, la cartera sumó $481.677 millones, el mayor incremento mensual de los últimos doce meses.

La suba de octubre fue del 5,3% en términos nominales y del 3,3% una vez descontada la inflación. En la comparación interanual, el avance real alcanzó el 23,7%.

La financiación hipotecaria pasó a representar el 8,6% de los préstamos en pesos del sistema financiero, frente al 6,9% de un año antes. En octubre explicó el 22,6% del aumento total de esa cartera.