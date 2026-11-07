Hospitales propios de PAMI: dónde están y cómo consultar los turnos en noviembre de 2026

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar en noviembre de 2026 el listado oficial de hospitales y centros de salud propios. La red reúne establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, con servicios que varían según la institución.

En la capital del país funciona la Unidad Asistencial Dr. César Milstein. En Rosario, la atención se distribuye entre dos establecimientos: los policlínicos I y II.

La provincia de Buenos Aires cuenta con el Hospital Bernardo A. Houssay, en Mar del Plata, y el Hospital del Bicentenario, en Ituzaingó. Completan el listado el Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI de Lanús.

Cómo consultar los turnos y las órdenes médicas

Los afiliados deben verificar con cada establecimiento qué prestaciones ofrece y cómo se solicita un turno. Algunos centros de la red permiten consultar la disponibilidad mediante el sistema de turnos en línea del organismo.

Según la prestación, puede ser necesario presentar una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o el especialista. El requisito depende de la práctica o consulta solicitada.

La cartilla médica de PAMI también permite consultar el prestador asignado y buscar profesionales o centros de salud por especialidad, nombre o cercanía. Allí figuran los prestadores de la obra social, además de su red propia.

Qué credenciales están vigentes en noviembre

PAMI reconoce cuatro formatos para acreditar la afiliación. La versión digital se muestra desde la aplicación Mi PAMI, mientras que la provisoria con código QR se puede descargar del sitio oficial, guardar en el celular o imprimir.

También se acepta el comprobante tipo ticket que emiten las terminales de autogestión de las agencias y Unidades de Gestión Local. Las tarjetas plásticas que ya tienen los afiliados conservan su validez, aunque el organismo dejó de distribuirlas.

Instalar la aplicación es opcional para atenderse, realizar trámites o retirar medicamentos. Quienes todavía tengan una credencial provisoria sin código QR deberán reemplazarla por un formato vigente.

Cómo descargar la credencial provisoria con QR

Para obtener el comprobante, hay que ingresar a la sección "Credencial PAMI" del sitio oficial y completar el formulario. El sistema solicita el número de afiliación, el sexo, el DNI y el número de trámite del documento.

El número de trámite tiene 11 dígitos y figura en el DNI. Una vez cargados los datos, el sistema genera la credencial provisoria con código QR.

El comprobante se puede presentar desde el celular o en papel. Para una consulta o práctica que requiera una Orden Médica Electrónica, la credencial acredita la afiliación y la orden respalda la prestación solicitada.