El Papa León XIV llega hoy a Paysandú para celebrar una misa que espera reunir a más de 30.000 personas

El Papa León XIV llegará este sábado 7 de noviembre a Paysandú para celebrar misa a las 10 en el Parque París Londres. La visita a la ciudad uruguaya, ubicada frente a Entre Ríos, movilizará a fieles de la provincia y se espera un aumento de la circulación en los pasos fronterizos, especialmente en el que une Colón con Uruguay..

El puente internacional General Artigas es el cruce directo entre ambas ciudades y será la vía de ingreso para quienes viajen desde Colón y otras localidades cercanas. El viernes ya se habían reunido grupos de fieles frente a una iglesia colonense antes de partir hacia Uruguay.

La previsión de unas 30.000 personas en el predio incluye a visitantes uruguayos y argentinos. Del lado uruguayo, la Intendencia informó que habrá un punto de información en el puente internacional y recomendó utilizar la calle Roldán o el bulevar Artigas para llegar desde el cruce hasta el sector de la misa.

A qué hora llegará el Papa a Paysandú

Según el itinerario de la Santa Sede, el vuelo del Papa León XIV tiene prevista su partida desde Montevideo a las 8:25 y su llegada al aeropuerto internacional de Paysandú a las 9:10. La comitiva ingresará al parque por un acceso conectado con la terminal aérea.

A las 9:30, el pontífice recorrerá el predio en papamóvil. La misa comenzará a las 10 y se prevé que termine alrededor de las 11:30. Los horarios son los mismos en Uruguay y en la Argentina.

Los accesos para el público se habilitaron a las 5:30 por la calle Montecaseros. Según el esquema de la organización, a las 8:15 se restringirá el ingreso a la platea y al Campo A, y a las 9 se cerrará el acceso general al parque. Para entrar se requiere inscripción previa.

Cómo se preparó el Parque París Londres

El predio cuenta con un escenario principal y pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores para seguir la celebración. Frente al escenario se ubicaron las sillas reservadas para autoridades e invitados.

Escenario en Paysandú.

También se instalaron 200 baños químicos, puestos sanitarios y carpas para la Policía y los voluntarios. El operativo incluye espacios de acreditación para la prensa internacional y vehículos eléctricos para los traslados dentro del parque.

En las inmediaciones habrá restricciones a la circulación y los autos particulares deberán estacionar fuera de la zona de exclusión. Los micros de excursiones tendrán un sector asignado sobre el bulevar Artigas, mientras que la ciudad dispuso un servicio especial de transporte hacia el entorno del predio.

La visita a Uruguay y la continuidad de la gira

La celebración en Paysandú será la primera misa al aire libre de la gira sudamericana del Papa León XIV. El viaje comenzó el viernes en Montevideo, donde el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió al pontífice.

Durante su discurso en la Plaza Independencia, León XIV habló sobre el acceso a la salud, la prevención del suicidio y la educación. También destacó la tradición uruguaya de resolver controversias por vías pacíficas.

Después de la misa en Paysandú, el pontífice regresará a Montevideo, donde participará de una vigilia este sábado. El domingo 8 celebrará otra misa en Florida, en la última jornada de su visita a Uruguay antes de continuar la gira por la Argentina y Perú.