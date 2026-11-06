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Vuelco en el acceso a localidad del departamento Concordia: un hombre fue trasladado al hospital

Un automóvil Renault Sandero Stepway volcó sobre el camino de acceso a Estancia Grande. El conductor, de 46 años, fue asistido y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

6 de Noviembre de 2026
El conductor fue trasladado al hospital
El conductor fue trasladado al hospital Foto: Jefatura Departamental Concordia

Un automóvil Renault Sandero Stepway volcó sobre el camino de acceso a Estancia Grande. El conductor, de 46 años, fue asistido y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Un vuelco sobre el camino de acceso a Estancia Grande, departamento Concordia, demandó la intervención de agentes policiales y sanitarios para asistir a un hombre de 46 años que conducía un Renault Sandero Stepway.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

 

El siniestro vial ocurrió sobre el acceso a la localidad, a unos 200 metros del edificio municipal, donde intervino personal de la Comisaría Colonia Yeruá.

 

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor circulaba por un sector con presencia de arena cuando perdió el control del vehículo. Como consecuencia de la maniobra, el automóvil terminó volcado.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

Trasladaron al conductor al hospital

 

Tras el accidente, el hombre recibió asistencia y fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para una evaluación médica.

Hasta el momento, se aguarda el informe de los profesionales de salud para determinar el carácter de las lesiones sufridas.

Foto: Jefatura Departamental Concordia
Foto: Jefatura Departamental Concordia

 

En tanto, el personal policial continuó con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Temas:

Estancia Grande vuelco Departamento Concordia
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