Allanamientos en La Paz: secuestraron tres armas de fuego y un celular

Se secuestraron tres armas de fuego y un teléfono celular en dos allanamientos en La Paz. Efectivos de la policía concrectaron los procedimientos este viernes en dos viviendas del barrio Puerto Márquez y detuvieron a tres hombres por tenencia y portación ilegal de armas. Los operativos se realizaron por la denuncia de un robo ocurrido en julio.

El despliegue policial fue llevado adelante durante la mañana por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la Sección Guardia Especial de la Jefatura Departamental La Paz. Se conoció que el accionar se realizó en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por el Juzgado de Garantías local.

Durante las requisas, los efectivos encontraron un revólver calibre 32 largo, sin marca visible; una pistola Bersa calibre 22; y un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, adaptada para utilizar municiones calibre 22. También secuestraron el teléfono celular de uno de los sospechosos porque se lo consideró de interés para avanzar en la investigación.

Tres hombres quedaron vinculados a una causa penal

Como resultado de los procedimientos, tres hombres domiciliados en las viviendas allanadas quedaron vinculados a una causa penal por presunta tenencia y portación ilegal de armas de fuego, conforme a lo establecido en el artículo 189 bis del Código Penal argentino.

Además, por disposición de la fiscal en turno, dos de los involucrados fueron trasladados a la Jefatura Departamental La Paz para realizar los trámites de identificación correspondientes en la Sección Antecedentes Personales.

Las medidas judiciales forman parte de una investigación por un robo denunciado en julio de este año. Si bien los allanamientos permitieron incautar armas y otros elementos, no se informó sobre detenciones ni se precisó si las armas secuestradas fueron utilizadas en el hecho investigado.