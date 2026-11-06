Noche de los Museos Entrerrianos: "Que los ciudadanos se enamoren del patrimonio de todos", dijo Stoppello

La Noche de los Museos Entrerrianos convocó a una gran cantidad de visitantes en Paraná y distintas localidades de la provincia. En esta edición, más de 150 espacios entre museos, edificios patrimoniales e instituciones abrieron sus puertas con propuestas especiales para acercar la historia y la cultura a los entrerrianos y turistas.

El secretario de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la participación de las instituciones y la diversidad de actividades organizadas para la jornada. "Más de 150 espacios entre museos, edificios patrimoniales, instituciones en toda la provincia de Entre Ríos. En la ciudad de Paraná hay más de 45 espacios habilitados, cada uno con su propuesta distintiva y particular, especialmente preparada para la Noche de los Museos", señaló.

Además de las visitas a los espacios culturales, la capital entrerriana contó con dos escenarios para disfrutar de espectáculos musicales y actividades artísticas.

"Tenemos también dos escenarios, uno en Plaza San Miguel, otro en Plaza Carbó. Tenemos danza en Plaza Carbó, música en la San Miguel y, por supuesto, los museos de la Secretaría de Cultura ofreciendo todo su patrimonio para entrar en contacto con los ciudadanos y que se enamoren del patrimonio de todos los entrerrianos", expresó Stoppello.

Una propuesta especial en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón

Uno de los espacios que formó parte del circuito fue el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, ubicado en la esquina de Buenos Aires y Laprida, en Paraná.

La coordinadora del establecimiento, Gisela Correa, explicó que el primer piso cuenta con las salas de exposición permanente y que, para esta edición, prepararon una actividad especial vinculada con el lema de la celebración: "Entre Ríos, caminos que nos unen".

"Cada edición de la Noche de los Museos nosotros tratamos de hacer una propuesta distinta que no sea solamente el recorrido de las salas", explicó. La iniciativa invitó a los visitantes a descubrir objetos y localidades de la provincia a través de una actividad distribuida en las distintas salas.

"En cada sala van a encontrar destacado algún objeto, alguna localidad. Para los chicos hay una actividad que pueden ir completando, que los invita a conocer un poco más de los mismos objetos que están expuestos en las salas y de los distintos departamentos de la provincia que a veces pasan desapercibidos en el recorrido general", detalló Correa.

El Museo Histórico Martiniano Leguizamón permanece abierto hasta las 24, con la posibilidad de recibir visitantes durante toda la jornada. Correa destacó la respuesta del público y la convocatoria registrada, incluso frente a los pronósticos de lluvia.

Noche de los Museos Entrerrianos en Paraná

El Museo de la Policía de Entre Ríos se sumó a la iniciativa

Ubicado en calle Laprida 460, el espacio abrió sus puertas para recibir al público y ofrecer recorridos guiados por sus instalaciones, donde se conservan documentos, uniformes y distintos objetos que dan cuenta de la evolución de la fuerza policial.

Rodrigo Lauman, representante del museo, dialogó con Elonce y destacó la importancia histórica de la institución y el trabajo que se realiza para preservar su memoria.

"La historia de la Policía de Entre Ríos está muy ligada a la provincia, que inicia en 1733, desde la época del Virreinato inclusive, y que va evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad, la provincia y sus instituciones", explicó.

Además, señaló que el objetivo del museo es ofrecer una mirada amplia sobre la historia policial, que no se limite únicamente a fechas y acontecimientos.

"También tiene muchísimos documentos, uniformes, pero también anécdotas y un montón de cuestiones de la vida común de las personas que forman la institución policial. Porque ¿qué es una institución sino sus personas también?", expresó.

Visitas guiadas y horarios del Museo de la Policía

El espacio cuenta con visitas guiadas para quienes desean conocer sus instalaciones y descubrir los distintos elementos que forman parte de la historia de la fuerza.

Lauman detalló que el museo permanece abierto durante toda la semana, con horarios diferenciados según el día. De lunes a viernes, las visitas pueden realizarse de 8 a 13 y de 16 a 20. Los sábados, de 9 a 11 y de 18 a 20; mientras que los domingos y feriados el horario es de 9 a 11.

"Todas las visitas son guiadas. Siempre hay gente para hacer la guía y nosotros estamos abiertos todos los días", indicó. Asimismo, destacó que la institución recibe delegaciones escolares y que existe flexibilidad para coordinar visitas fuera de los horarios habituales.

La Banda de la Policía y la Guardia de Honor acompañaron la jornada

La participación del museo en la Noche de los Museos también contó con la presencia de integrantes de la Banda de la Policía de Entre Ríos, que acompañaron la actividad junto con la Guardia de Honor.

Lauman destacó la trayectoria de la formación musical y su participación en distintos acontecimientos institucionales y culturales. "La banda más antigua del país, de su estilo, desde 1820, siempre se destaca en estos eventos por su profesionalismo y por su gran calidad", sostuvo.

La jornada también contó con la presencia de los Dragones de la Muerte y los penachos, que acompañaron la recepción de los visitantes.

El museo policial participa de la Noche de los Museos Entrerrianos

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