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Sociedad Tradición y cultura en la 32ª edición de la celebración

Fiesta Nacional de la Avicultura: las mejores postales del desfile tradicionalista

El desfile tradicionalista de la Fiesta Nacional de la Avicultura recorrió las calles de Crespo durante la jornada inaugural. La celebración contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Marcelo Cerutti y la presidenta de la Asociación Civil Crespo, Mariela Gallinger.

6 de Noviembre de 2026
Fiesta Nacional de la Avicultura: las fotos del desfile.
Fiesta Nacional de la Avicultura: las fotos del desfile. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El desfile tradicionalista de la Fiesta Nacional de la Avicultura recorrió las calles de Crespo durante la jornada inaugural. La celebración contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Marcelo Cerutti y la presidenta de la Asociación Civil Crespo, Mariela Gallinger.

El desfile tradicionalista de la Fiesta Nacional de la Avicultura se realizó este viernes en Crespo, en el marco de la apertura de la 32ª edición de la celebración. El recorrido comenzó sobre calle San Martín, desde José Hernández, continuó por Entre Ríos y 9 de Julio y finalizó en el predio donde se desarrollan las actividades del evento.

 

 

 

 

La propuesta formó parte de la programación inaugural de una de las fiestas más representativas de la ciudad, que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre con espectáculos musicales, actividades culturales y propuestas gastronómicas.

 

 

En el escenario principal estuvieron presentes el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; y la presidenta de la Asociación Civil Crespo, Mariela Gallinger, quienes acompañaron la celebración.

 

 

Las mejores postales del desfile tradicionalista

 

 

El recorrido por las calles de Crespo constituyó uno de los momentos destacados de la jornada inaugural y permitió incorporar las tradiciones regionales a la programación de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

 

 

La celebración continuó en el predio con el acto inaugural y una grilla de espectáculos artísticos que incluyó presentaciones de danza, música y propuestas para distintos públicos.

 

 

Las mejores postales del desfile tradicionalista reflejaron una de las actividades que marcaron el comienzo de tres jornadas dedicadas a la identidad cultural y productiva de Crespo.

 

Temas:

Fiesta Nacional de la Avicultura Crespo
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