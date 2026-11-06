Frigerio y el intendente de Crespo inauguraron la Fiesta Nacional de la Avicultura

Frigerio acompañó a autoridades de Crespo en la apertura de la Fiesta Nacional de la Avicultura

En la previa del comienzo de la Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrolla en Crespo, las autoridades provinciales y locales destacaron la importancia de uno de los principales eventos productivos y culturales de Entre Ríos. El gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Marcelo Cerruti y la presidenta de la Asociación Civil Crespo, Mariela Galinger, se refirieron al presente del sector avícola, las inversiones y los desafíos de la actividad.

Frigerio agradeció a los organizadores y destacó el significado de la celebración para la provincia. "Son tres días de fiesta, tres días de mucho trabajo para los organizadores, tres días también en donde se recaudan recursos para instituciones de la ciudad, una ciudad que está cada día más linda, una ciudad de trabajo, una ciudad que tiene el ADN entrerriano, y que de alguna manera es el faro para todos", expresó.

Además, vinculó la identidad de Crespo con la cultura productiva de Entre Ríos y el esfuerzo de los trabajadores del sector.

"Es una ciudad que tiene todo lo que nosotros queremos representar y que entiendo representamos, esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de levantarse temprano y trabajar y de no aflojar en los momentos difíciles que los tuvo y los tiene el sector", sostuvo el gobernador.

En ese sentido, señaló que la actividad atraviesa una etapa de crecimiento, aunque reconoció que existen dificultades y contratiempos. También destacó la capacidad de los productores para sostener sus proyectos e invertir.

"Los productores avícolas siempre que se caen se vuelven a levantar y siguen apostando y siguen invirtiendo. Tenemos muchos RIGI, muchos pedidos de nuestro régimen de incentivo a nuevas inversiones. Eso quiere decir que hay inversiones y que hay también creación de empleo en este sector que es probablemente el más competitivo de la provincia", afirmó.

La importancia de la producción y la propuesta artística

Por su parte, el intendente Marcelo Cerruti destacó la participación del Gobierno provincial y el trabajo conjunto para concretar una nueva edición de la fiesta. También se refirió a la cartelera artística, que incluye presentaciones de Turf, El Polaco y Soledad Pastorutti.

Cerruti explicó que, más allá de la convocatoria que generan los artistas nacionales, uno de los principales objetivos es preservar la identidad del evento y mostrar el potencial productivo de la localidad. "No queremos perder la esencia de esta fiesta, nuestra vidriera, que es la producción, el trabajo, la innovación que va de la mano todo lo que es la avicultura y es la oportunidad de mostrarnos también con nuestra cultura, nuestra gastronomía, con nuestro deporte", indicó.

Asimismo, destacó el acompañamiento de las empresas y los productores avícolas, cuyo aporte permite financiar la celebración. "Hay que destacar el apoyo de toda la industria avícola. Tener en cuenta que esta fiesta se autofinancia, y el financiamiento viene de los productores y de las empresas del sector, que han vestido de gala al predio porque la calidad de los stands es realmente muy llamativa", señaló.

Frigerio también se refirió a la importancia de mantener la identidad de las celebraciones populares y respaldar a los artistas locales.

"Bienvenidos sean los invitados porque obviamente generan también más convocatoria, pero defendamos lo nuestro, defendamos nuestros artistas, pero también la esencia de nuestras fiestas populares, nuestra fiesta nacional", expresó.

Frigerio destacó las obras viales en la zona de Crespo

Durante el encuentro, el gobernador también fue consultado por los trabajos que se realizan sobre las rutas y los caminos que conectan a Crespo con otras localidades entrerrianas.

Frigerio aseguró que las intervenciones forman parte de un plan para recuperar la infraestructura vial de la provincia y reconoció que las tareas se desarrollan en un contexto de dificultades económicas.

"Estamos reconstruyendo una red vial que estaba completamente abandonada y destruida. No pierdo las esperanzas todavía en estos 13 meses de gestión que me quedan de intervenir el 100% de las rutas provinciales", afirmó.

En esa línea, sostuvo que se trata de un compromiso de su administración y destacó el trabajo con municipios y productores para mejorar los caminos rurales.

"Es un compromiso que tenemos en un momento muy difícil para los recursos del Estado. Lo vamos a cumplir y estamos trabajando también muy bien con los caminos de la producción, con convenios con intendentes, con convenios con frentistas que se ponen al hombro los consorcios, pero con recursos provinciales, entre otros, del impuesto inmobiliario rural que va íntegramente al mantenimiento de los caminos", explicó.

Finalmente, remarcó que el objetivo es recuperar la circulación en distintos puntos del territorio entrerriano. "De a poco estamos ordenando la provincia y haciendo transitable los caminos que estaban totalmente abandonados", concluyó.

Mariela Galinger resaltó el potencial de la avicultura entrerriana

La presidenta de la Asociación Civil Crespo, Mariela Galinger, puso el foco en la importancia de la cadena de valor avícola y en el lugar que ocupa Entre Ríos dentro de la producción nacional.

La dirigente destacó que la fiesta permite mostrar el desarrollo de la actividad y sus avances tecnológicos, además de generar vínculos entre las empresas, las instituciones educativas y los profesionales.

"En estos tres días, en esta Fiesta Nacional de la Avicultura, le vamos a mostrar a la Argentina y al mundo que acá en Entre Ríos se produce más del 50% de toda la producción nacional en cuanto a la avicultura", afirmó.

También señaló que ese protagonismo implica nuevos desafíos para el sector, especialmente en materia de innovación y formación profesional.

"Eso nos llena de orgullo y a la vez nos llena de responsabilidades porque quiere decir mantener esta tecnología y tenemos que seguir avanzando. Es por eso que acá en esta muestra hoy se va a ver mucho de robótica, de inteligencia artificial", indicó.

Por último, Galinger destacó el vínculo con las universidades como una herramienta fundamental para acompañar el crecimiento de la actividad. "Esta interacción que tenemos desde la asociación con las universidades es uno de los pilares fundamentales, porque las carreras que proponen son necesarias para la avicultura, porque nosotros vamos a crecer, vamos a seguir apostando y necesitamos mucho más profesionales", sostuvo.