Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano: Gillig destacó la inversión y el trabajo de la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El intendente José Luis Gillig dialogó con Elonce durante la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano y destacó que la organización demandó más de 80 millones de pesos. Valoró el acompañamiento de las familias, el trabajo municipal y la continuidad de una celebración con 47 años de historia.
La Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano desarrolló este viernes su 47ª edición en Bovril, con alrededor de mil niños de 25 delegaciones provinciales. En ese marco, el intendente José Luis Gillig dialogó con Elonce y destacó la importancia cultural, social y económica del encuentro, cuya organización demandó una inversión superior a los 80 millones de pesos.
El jefe comunal recorrió el predio del Polideportivo Municipal, donde se desarrollaron las presentaciones artísticas, y compartió parte de la jornada con los niños, sus familias y docentes. Durante la entrevista, manifestó su emoción por las actuaciones y agradeció el acompañamiento de las distintas localidades entrerrianas.
“Todavía estoy emocionado por la apertura de Sendero de Luz, como lo hace siempre la escuela. Quiero felicitar y agradecer a todos los que nos vienen a acompañar, a los papás y a los intendentes que dan su apoyo para que los chicos puedan participar”, expresó Gillig.
Una inversión superior a los 80 millones de pesos
Uno de los aspectos destacados por el intendente fue el esfuerzo económico necesario para sostener una celebración de estas características, que ofreció tres jornadas de actividades gratuitas para los niños participantes.
“Es una fiesta que costó más de 80 millones de pesos y son tres días gratis para todos los chicos que vienen”, señaló Gillig, quien remarcó que el objetivo fue garantizar que las delegaciones pudieran participar y disfrutar de las actividades.
Además, explicó que el municipio trabajó para mejorar las condiciones de recepción de los visitantes. “Hace mucho tiempo que vamos viendo qué cosas podemos implementar para acompañar a la gente que viene de afuera, para que se sienta cómoda y nosotros, como dueños de casa, podamos recibirla de la mejor manera”, manifestó.
El reconocimiento a quienes trabajan detrás de la fiesta
Gillig también puso en valor la tarea de los trabajadores municipales y de los vecinos que colaboraron en la organización del festival, muchas veces sin tener una participación visible durante las actividades.
“Agradezco a la gente municipal y también a quienes no son municipales, que son muchos y están al frente de la fiesta. Por ahí no son nombrados ni se los ve, pero son los que le ponen mucho tiempo y muchas horas a esto”, expresó.
El intendente agradeció, además, el acompañamiento del Gobierno provincial para afrontar los costos de la celebración. “Agradezco al gobernador, que nos está dando una mano, porque sin ellos es muy difícil hacer esta clase de fiesta”, sostuvo.
Una celebración que reunió a distintas generaciones
Durante la entrevista, el presidente municipal recordó una escena que lo emocionó especialmente: una abuela de Crespo que había participado de la fiesta cuando era niña y que regresó para acompañar a sus nietos.
“Estaba viendo a una señora de Crespo que fue participante de la Fiesta del Gurí y hoy vino a ver a sus nietos. Estaba tocando el violín y la miraba, veía su emoción y esa lágrima. Imaginate lo que significa que ella haya participado, después sus hijos y ahora sus nietos”, relató.
El mandatario municipal destacó que la continuidad de la celebración permitió que varias generaciones compartieran una misma experiencia. La presencia de antiguos participantes, ahora convertidos en padres y abuelos, reflejó el arraigo que el festival alcanzó en distintas comunidades entrerrianas. En ese sentido, Gillig también mencionó especialmente a la delegación de Hernández, que mantuvo su participación a lo largo de las 47 ediciones. “Hay que destacar que Hernández tiene asistencia perfecta. Cumplimos 47 años y hace 47 años que ellos están acompañándonos”, expresó durante la entrevista.
Bovril y su identidad cultural
El intendente aseguró que la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se convirtió en una de las principales referencias culturales de Bovril y en un motivo de reconocimiento para la localidad.
En ese marco, recordó que vecinos de otras ciudades suelen identificar a Bovril por la celebración y por las experiencias que vivieron durante su participación. También destacó el orgullo de representar a una comunidad que sostuvo el encuentro durante casi cinco décadas.
“Nosotros también hacemos la fiesta del cumpleaños de Bovril. Pasaron más de 600 números, todos de acá. Siempre hacemos la fiesta para que los conjuntos y los bailarines sean todos de nuestra ciudad y que pasen más de 600 personas por un escenario”, comentó.
El objetivo de continuar fortaleciendo la fiesta
Gillig remarcó que la localidad contaba con numerosos espacios de formación artística y deportiva que permitieron fomentar la participación de niños y jóvenes en distintas actividades.
“Tenemos muchos semilleros en el deporte y en los talleres. Esto también hace que nos conozcan”, afirmó el intendente, quien consideró fundamental continuar acompañando el desarrollo cultural de las nuevas generaciones.
Finalmente, el jefe comunal agradeció la presencia de Elonce y la difusión de las actividades culturales de Bovril. Destacó que la cobertura permitió mostrar a toda la provincia el trabajo realizado por los niños, sus docentes y las familias.