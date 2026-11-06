Argentina acudió a un tribunal internacional para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Argentina avanzó en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido. La Oficina del Presidente confirmó este viernes que ambos países participarán de una audiencia los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

Según informó el Gobierno nacional mediante un comunicado oficial, el pasado 13 de octubre se presentó una solicitud de medidas provisionales para impedir el desarrollo de actividades petroleras en la zona y proteger los derechos soberanos que Argentina reclama sobre su plataforma continental.

La iniciativa fue impulsada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación. El Ejecutivo explicó que el objetivo fue evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afectaran los recursos naturales sobre los que Argentina reivindica derechos soberanos.

Argentina y Reino Unido se enfrentarán en una audiencia internacional

El procedimiento tendrá una instancia central durante las audiencias previstas para el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, cuando los representantes de ambos países expondrán sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.

La solicitud argentina apunta a obtener medidas provisionales que impidan avanzar con las actividades de explotación de hidrocarburos mientras se aborda la controversia.

El Gobierno sostuvo que las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido para desarrollar proyectos petroleros en la Cuenca Malvinas Norte fueron adoptadas de manera unilateral y afectan los derechos que Argentina reclama sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

Los especialistas que defenderán la posición argentina

Para sostener su presentación, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional con experiencia en controversias entre Estados.

Uno de ellos es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El especialista participó en la representación argentina durante el caso de la Fragata Libertad, en el que el tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque mediante una medida provisional.

También integra el equipo Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus investigaciones y trabajos vinculados con la soberanía sobre los recursos naturales.

El tercer especialista es Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS), quien participará en la estrategia jurídica presentada por Argentina.

El Gobierno ratificó el reclamo de soberanía sobre Malvinas

En el comunicado difundido este viernes, la Oficina del Presidente reafirmó que Argentina continuará defendiendo sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes.

El Ejecutivo también sostuvo que no admitirá acciones del Reino Unido que considere contrarias a esos derechos y ratificó su rechazo a las autorizaciones unilaterales para la explotación de recursos hidrocarburíferos en la región.