El Polaco encabeza la segunda noche de la Fiesta de la Avicultura: la grilla completa

El Polaco será el número principal de la segunda noche de la Fiesta de la Avicultura, este sábado 7 de noviembre en Crespo. El cantante de cumbia se presentará en el escenario mayor del predio ferial, después de una apertura en la que Turf adelantó su show por la lluvia.

La 32ª edición de la celebración se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre. El predio está ubicado en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga, donde se concentran los espectáculos, la exposición productiva y los puestos gastronómicos.

La presentación de El Polaco será la segunda de las tres actuaciones centrales del fin de semana. La primera estuvo a cargo de Turf y el cierre del domingo tendrá como protagonista a Soledad Pastorutti.

Quiénes actúan este sábado en los dos escenarios

Además del cantante de cumbia, la grilla del escenario principal incluye a Pont a Bailar, Sin Código y La Triple E. La programación también contará con las presentaciones de Maravillas Alemanas, Herencias Alemanas y Sinergia Folk Academia de Danzas Femeninas.

La Peña Joven funcionará en un segundo escenario, destinado a músicos de Crespo y otras localidades entrerrianas. Allí están anunciados Betina Exner, Te Re Suena, Los del Quincho y Somos Rock.

La cartelera de ese espacio se completa con Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider. La programación de ambos sectores combina bandas, solistas y propuestas de danza.

Turf adelantó su show y tocó bajo la lluvia

La jornada inaugural de la Fiesta de la Avicultura comenzó el viernes con la presentación de Vibremos Estudio de Danza a las 21. La primera velada también contó con la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea "Brigadier Gral. Antonio Parodi".

Por el escenario principal pasaron Tiana y Te Re Suena, La Sin Nombre y Meri Velázquez. La grilla del viernes también incluía a Maple antes del cierre musical.

Turf estaba anunciado para la medianoche, pero salió unos minutos antes de lo previsto por la lluvia. Con Joaquín Levinton al frente, la banda tocó "Pasos al costado", "Magia blanca", "Loco un poco" y "Yo no me quiero casar, ¿y usted?" ante el público que permaneció en el predio con paraguas.

La exposición avícola y el concurso de pollo al disco

La producción avícola tiene un pabellón propio dentro de la feria. El recorrido también incluye espacios comerciales y un patio con propuestas gastronómicas.

Entre las actividades de la Fiesta de la Avicultura figura el concurso solidario de pollo al disco. La iniciativa repartirá $20 millones en premios entre las instituciones participantes.

La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad organizan en conjunto la celebración. La exposición y las actividades gastronómicas forman parte de la programación de los tres días.

La transmisión de Elonce y el cierre del domingo

La Fiesta de la Avicultura se transmite en vivo por Elonce como parte de "Nuestras Fiestas". El ciclo incluye coberturas de encuentros culturales, artísticos y deportivos de Entre Ríos y la región.

Después de la jornada encabezada por El Polaco, el predio volverá a recibir al público el domingo 8. La tercera fecha será la última oportunidad para recorrer el pabellón avícola y los espacios comerciales de esta edición.

Soledad Pastorutti estará a cargo del cierre artístico en el escenario principal. Su actuación pondrá fin a la programación que comenzó el viernes con Turf y continúa este sábado con El Polaco.