Restringen la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa: los tramos afectados

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso restricciones a la circulación de camiones en rutas nacionales con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida comenzó a regir este viernes y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos de siniestros viales durante los desplazamientos previstos por la visita papal.

La disposición establece que los vehículos de gran porte no podrán circular entre las 6 y las 22, en ambos sentidos de determinados corredores nacionales. La restricción comprende rutas de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, además de los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 370/2026 y alcanza a vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4, que incluyen camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques. En cambio, no afecta a automóviles particulares, motocicletas ni camionetas de uso habitual, informó Cadena3.

Qué rutas estarán restringidas en Córdoba

En la provincia de Córdoba, las limitaciones comprenden diferentes corredores que conectan localidades del interior con la capital provincial.

Los tramos alcanzados son:

Ruta Nacional 19: entre Arroyito y Córdoba capital.

Ruta Nacional 9 Norte: entre San José de la Dormida y Córdoba capital.

Ruta Nacional 60: entre Deán Funes y el empalme con la Ruta Nacional 9.

Ruta Nacional 38: entre Cruz del Eje y Córdoba capital.

Ruta Nacional 36: entre Río Cuarto y Córdoba capital.

Autopista Rosario-Córdoba: entre Villa María y Córdoba capital.

Estas restricciones se aplican en ambos sentidos de circulación durante el horario establecido por la ANSV.

Rutas afectadas en Buenos Aires

En territorio bonaerense, la medida alcanza corredores de circulación utilizados para conectar distintas localidades con Luján y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los sectores comprendidos son:

Ruta Nacional 5: entre Chivilcoy y Luján.

Ruta Nacional 7: entre Carmen de Areco y Luján.

Ruta Nacional 7: entre avenida General Paz y Luján.

La disposición también contempla limitaciones sobre los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, donde se prevé un importante movimiento de personas durante las actividades relacionadas con la visita del Pontífice.

Restricciones en los accesos a Capital Federal

Los corredores de ingreso y egreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también quedaron incluidos en la medida.

Los tramos afectados son:

Ruta Nacional 9: desde Campana hasta avenida General Paz.

Ruta Nacional 8: entre el peaje Larena y el Acceso Norte.

Autopista Ezeiza-Cañuelas: entre Cañuelas y avenida General Paz.

Ruta Nacional 1, autopista Buenos Aires-La Plata: entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

Las restricciones se mantendrán durante el período establecido y afectarán exclusivamente a las categorías de vehículos contempladas en la disposición.

Qué vehículos están exceptuados de la restricción

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció excepciones para determinados transportes considerados esenciales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la prestación de servicios durante las jornadas de circulación restringida.

Entre los vehículos exceptuados se encuentran aquellos destinados al transporte de leche cruda y sus derivados, animales vivos, productos frutihortícolas, medicamentos y combustibles.

También podrán circular los transportes de gases destinados a centros de salud o asistencia domiciliaria, así como los vehículos encargados de la recolección y traslado de residuos sólidos urbanos.

La normativa contempla, además, excepciones para unidades de emergencia, vehículos de prensa y servicios de asistencia mecánica.

Hasta cuándo estarán vigentes las restricciones

De acuerdo con la disposición nacional, las limitaciones estarán vigentes hasta el viernes 13 de noviembre, diariamente entre las 6 y las 22.

El objetivo de la medida es facilitar la circulación en los corredores que concentrarán mayor movimiento durante la visita del papa León XIV, además de disminuir los riesgos asociados con la convivencia entre vehículos pesados y el tránsito particular.